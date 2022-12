Margarita Ortega se despacha contra los que la critican por tener 50 años

La edad es un asunto muy álgido para muchas personas y más cuando están casi todo el día expuestas a millones de personas a través de la televisión y las redes sociales. Es el caso de la presentadora y actriz Margarita Ortega, quien hace parte del Noticiero CM& y también ha generado toda una comunidad de cibernautas a través de su perfil de Instagram, donde comparte su pasión por la lectura.

Margarita siempre se ha mostrado como una mujer muy clara en lo que le gusta y es congruente con lo que profesa, pues es vegana desde hace ya varios años y promulga un estilo de vida saludable para ella. Esto, en concordancia con su posición frente al medioambiente. Además, promulga la lectura como alimento para su mente y su intelecto, que comparte con sus más de 131 mil seguidores.

Muchos de sus fans siempre le comentan en sus publicaciones mensajes bellos y amorosos, donde cuentan cómo Ortega les ha ayudado para superar ciertas situaciones de la vida, les ha enseñado cosas nuevas y los ha enrutado a buscar un propósito real. Sin embargo, los ‘haters’ también están presentes en su perfil y la han atacado por su edad.

La caleña está próxima a cumplir 50 años y se siente plena, pues ha llegado a ese número siendo muy consciente de sus capacidades, sus limitaciones y su proyecto de vida, asunto que no la trasnocha. No obstante, esto no quiere decir que no la hieran comentarios despectivos sobre los años que tiene, pues todos tienen sentimientos que de alguna forma se pueden ver vulnerados.

“Existen este tipo de prejuicios que si llegas a una edad tienes que comportarte de cierta manera, tienes que ser de cierta forma, haber cumplido con ciertos parámetros sociales, para poder disfrutar de la vida… Pretenden que seamos jóvenes eternas o esencia de juventud eterna, cuya frustración recae sobre los hombros de las mujeres… Una falta de validación sobre lo que somos y lo que hemos vivido”, dijo Ortega en el video que publicó en su cuenta oficial, donde expresa su experiencia llegando a esta edad.

“No tengo 20 años y no pretendo verme como de 20 años, o como cuando hice mi primera novela, eso fue en 1993″, declaró muy firme la actriz. Ella se ha sentido sola en el proceso de llegar a su quinta década, sin que nadie le informe sobre lo que le está pasando o le puede pasar a su cuerpo y su mente. Por eso, en el live invitó a todos sus seguidores a que la acompañen en el nuevo proyecto que va a crear.

Se trata de #MargaritaOrtega50+, que en un futuro se va a convertir en una cuenta de Instagram independiente, donde la personalidad va a compilar todas las dudas que sus fanáticos le hagan llegar para buscar expertos y darles solución. Esto, para que tanto ella como otros que estén pasando por la misma etapa tengan una fuente directa de información y conocimiento para que afronten su edad de la mejor manera.

“A partir de hoy y todos los miércoles compartiré con ustedes un espacio en el que me abrazo y descubro el nuevo camino que llega con la edad media a través de secretos, tips, reflexiones, recomendaciones y entrevistas a expertos… Tenemos derecho a amarnos, a la libertad de saber envejecer, a preguntar, a liberarnos de los prejuicios y a caminar en esta nueva etapa de nuestras vidas desde la consciencia y la alegría. Bienvenidos a la comunidad #margaritaortega50+ para que junt@s aprendamos del bello proceso de cambiar, de transformarnos nuevamente, como en la adolescencia, hacia otro tiempo y hacia un nuevo entendimiento de los procesos físicos, mentales, emocionales y espirituales”, escribió la presentadora en su post, con el que quiere llegar a posicionarse como una líder de los cincuenta.