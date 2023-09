Mauro Urquijo estuvo en el programa de Flavia Dos Santos y habló de su carrera actoral

También le preguntó acerca de su vida actoral y por qué no había vuelto a aparecer en la televisión, a lo que Mauro afirmó que se presentó hace un tiempo a un ‘casting’, pero no fue aceptado por una razón que no esperaba.

“Llegué a un canal y dije que ya estoy bien y en recuperación como para que me dieran un trabajo y se metió la persona que estaba a cargo del ‘casting’ a la página de Seguridad Social y allí salía como incapacitado. Me dijo que así no me podían contratar”, comentó el actor manizaleño.