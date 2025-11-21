Miss Universo es uno de los certámenes de belleza más importantes a nivel global, pues cada año se reúnen mujeres de diferentes partes del mundo para participar por la corona y ser la próxima embajadora de la organización durante un año.

En esta edición número 74, Fátima Bosch, la representante de México, fue una de las candidatas favoritas que destacó en las pasarelas y logró ser coronada como Miss Universo 2025. Sin embargo, su victoria ha generado todo tipo de reacciones, pues muchos usuarios afirmaron que Miss Costa de Marfil, quien también llegó a la final e hizo parte del ‘top 5′, debió ser la ganadora.

Críticas por la victoria de Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025. | Foto: Captura de TikTok

Este año, el concurso ha sido fuertemente criticado, pues, a tan solo días de la gran noche que se llevó a cabo el 21 de noviembre en Tailandia, algunos jurados renunciaron, y sus motivos sobre un proceso ilegítimo en el concurso han sido tema de conversación en redes.

Asimismo, se dice que, presuntamente, los jurados ya sabían el nombre de quién sería la reina y, por eso, tras la coronación de la mexicana, varios seguidores se han pronunciado y han expresado su descontento.

Miss Costa de Marfil se tropezó y olvidó decir el nombre de su país en la presentación

Por otro lado, algunos usuarios mencionan que Olivia Yacé no logró obtener el título por los errores que había cometido durante la competencia, como olvidar el nombre de su país al momento de presentarse y tropezar.

En la primera pasarela, y como es tradición, cada candidata desfila y, al final de la tarima, se acerca al micrófono para decir su nombre y el de su país, pero en esta ocasión, la representante de Costa de Marfil se olvidó de la segunda parte y se quedó en silencio.

Frente a lo sucedido, se afirmó que pudieron haber sido los nervios los que le jugaron una mala pasada y no recordó lo que debía decir. Sin embargo, no fue lo único que causó sorpresa, pues, al no haber dicho nada más, la producción la cortó y mostró a la siguiente candidata, acción que generó molestias en los televidentes.