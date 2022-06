“Ni la covid nos dio tan duro”: Laura Acuña habla de la enfermedad que sufre junto a sus hijos

Laura Acuña, por medio de sus historias de redes sociales, informó a todos sus seguidores que estuvo muy enferma y que el virus atacó muy duro a sus hijos, tanto que se atrevió a afirmar que esta enfermedad fue peor que cuando se contagiaron del nuevo coronavirus.

En varias historias de Instagram, Acuña respondió las preguntas que le hicieron sobre este tema. “No tuvimos covid, pero ha sido un virus que ustedes no tienen idea. O sea, yo creo que la covid no nos dio tan duro como este y Helena sobre todo súper maluca”, dijo la presentadora.

Refiriéndose a su hija nuevamente, aseguró que fue la que más sufrió de los tres, mientras estuvieron contagiados. “Tuvimos muchísima tos, ella más que nosotros, ha tenido fiebre más días, se ha levantado con los ojitos con conjuntivitis, le duele la garganta, el pecho [...] y con Helenita me tocó iniciar antibiótico”, aseguró la colombiana en sus historias. Al parecer ya todos se encuentran muy bien de salud, luego de estar “botados en la cama” tal como aseguró Acuña.

La presentadora fue invitada especial al programa del canal Caracol Día a Día hace unos días, donde aprovechó para contar una de las anécdotas que ha vivido con su hijo. El tema central de la entrevista fue el papel que Acuña ha tenido como madre, por lo que también le hicieron un homenaje a su labor. Además, hablaron sobre lo más difícil de ser mamá, momento en el que contó la vez en que casi se queda sin voz por gritar para salvar a Nicolás, su hijo menor.

Al parecer, todo comenzó cuando la presentadora estaba compartiendo con algunos conocidos y salió a contestar una llamada, mientras Nicolás se habría quedado bajo la vigilancia de cinco adultos. Sin embargo, cuando Acuña estaba afuera atendiendo la llamada, se dio cuenta por la cámara de seguridad que su hijo estaba intentando subirse al muro de un balcón de un segundo piso. En ese momento la presentadora comenzó a gritarle a su hijo para evitar que este continuara con su “hazaña”.

“Le grité tan duro que me quedé sin voz; nunca me había pasado eso, pero se bajó de ahí. Mete un salto más grande y puede pasarle algo”, expresó Acuña en medio de la entrevista, asegurando que además del susto, también se había quedado sin voz. Según recordó en el programa, las personas que supuestamente estaban cuidando del menor no se habrían dado cuenta de que este estaba jugueteando en el balcón, aunque estaban en la misma habitación que Nicolás.

En su Instagram abundan las enternecedoras fotos de sus pequeños. De hecho, la santandereana publica varias historias con ellos, mostrando lo tierna que es como mamá y la bella relación que tiene con sus hijos. “My date forever” (Mi cita siempre) escribió la reconocida presentadora recordada por el programa ‘Muy Buenos Días’, del Canal RCN. Con esta foto y este mensaje, Laura dejó claro que su pequeño hijo Nicolás es el hombre que la vuelve “loca” y al que le dedica todo su tiempo.