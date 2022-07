“No les puedo enseñar odio”: J Balvin respondió contundente si grabaría o no una tiradera

J Balvin, uno de los cantantes de reguetón más importantes, volvió a ser protagonista de una polémica. El reguetonero ha estado envuelto en algunos escándalos desde que comenzó el año, cuando tuvo una discusión con el también cantante puertorriqueño René.

René llegó a dedicarle algunos fragmentos de un rap que compuso, en el que catalogó a J Balvin de desleal, entre otras cosas. Tres meses después de esto, Balvin también tuvo un altercado con Christian Nodal, quien en su tema, Griasol, llamó a J Balvin imprudente.

El cantante colombiano ha sido víctima de todo tipo de comentarios negativos tras actuar de formas bastante criticadas. No obstante, ambas tiraderas llegaron a su final.

Hace unos días Balvin realizó una dinámica en redes sociales en donde dejó una caja de preguntas para interactuar con sus seguidores. En esta, el cantante opinó de distintos temas, habló incluso de lo que pensaba sobre algunos cantantes de su mismo género musical. Una de las preguntas que más llamó la atención de los usuarios, fue el interrogante de si realizaría una tiradera en el futuro.

Al respecto, Balvin respondió de manera contundente, “Jamás, no es mi vibra, no soy yo. Yo vine para elevar la cultura y, a los que me siguen, no les puedo enseñar odio”, concluyó.

¿Qué más respondió J Balvin en la caja de preguntas?

Su interacción en redes fue todo un éxito, pues recibió múltiples preguntas interesantes relacionadas con su carrera, su vida personal y su opinión sobre otros cantantes. Al parecer, a los fanáticos del artista les generaba mucha curiosidad la opinión de Balvin sobre Karol G, Feid y Blessd.

La primera pregunta fue: “Describe en una palabra a Karol G”, a lo que Balvin respondió sin dudar: “Reina”, confirmando la gran amistad que tiene con la mujer más importante del reguetón actualmente. La propia cantante, una y otra vez, ha mostrado su admiración por José, nombre real de J. Balvin.

Luego, sus seguidores le preguntaron qué pensaba de Feid, uno de los cantantes más exitosos del género urbano en el último año. “Se merece todo lo que le está pasando, bien orgulloso de él”, escribió Balvin en sus historias como respuesta a sus seguidores.

Por último, le repitieron la misma pregunta acerca gel reguetonero Blessd, a lo que el exitoso cantante colombiano respondió que le parecía un “duro”, recordando que Blessd es, tal vez, la gran nueva revelación del reguetón colombiano, logrando bastante reconocimiento a muy poco tiempo de haber comenzado su carrera musical.

¿Hay diferencia entre J Balvin y José Álvaro Osorio? El cantante responde

En la misma dinámica que realizó, una pregunta que llamó la atención por el trasfondo fue: “¿Cuál es la diferencia entre José y Balvin?”, escribió el seguidor en la casilla, a lo que el cantante respondió: “Ninguna”.

Con esta corta palabra, el intérprete de ‘Blanco’ fue claro en que siempre ha sido la misma persona desde que inició su recorrido como artista, por lo que considera que no cambió nada internamente en él.

De igual manera, una persona se interesó en saber qué extrañaba J Balvin de su época cuando no era famoso, a lo que el mencionó que él nunca se había sentido famoso. En este mismo espacio fue claro en decir que desde niño soñaba con llegar hasta donde está actualmente, pero que era consciente de que aún le faltaba mucho por hacer.