“No quiero ser más colombiana”: La barbie asegura que se irá del país

Yoli Álvarez, quien se hace llamar la ‘Barbie colombiana’, a través de sus redes sociales publicó un video donde da a conocer los motivos para renunciar a la ciudadanía de Colombia y posteriormente irse del país.

“Hoy les tengo que contar que, desde ayer, lo estuve pensando y tomé la decisión de renunciar a mi nacionalidad. No quiero ser más colombiana”, indicó la influencer.

Asimismo, aseguró que desde hace varios años que no se siente parte de Colombia. “Desde hace muchos años siento que Colombia no es para mí y siempre pensaba cuándo me iba a ir de este país. Este país es bastante complicado”, aseveró.

Acto seguido, manifestó que las peleas con varias personas fue otro de los factores para abandonar el país. “De una esquina a otra, uno pelea con 7 u 8 personas. Nunca me sentí feliz en este país. Lo que me amarra a mi país es mi pueblo, pero de resto Colombia no. Entonces decido renunciar a mi nacionalidad”, manifestó.

Cabe mencionar que en días anteriores Álvarez aseguró por medio de sus historias de Instagram, que la también creadora de contenido, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia lavaba dinero, afirmación que desató la polémica.

“Yo creía que lavar dinero era hacer billetes falsos, pero una abogada me explicó, porque ustedes saben que yo soy bruta”, aseveró. Acto seguido, afirmó que “por lo que viví, por lo que fui testigo y por lo que escuché en el tiempo en el que estuve con ella, puedo decir que sí lava dinero”.

Sin embargo, aclaró que sus argumentos se dan por lo que vivió en el pasado con Epa Colombia, y afirmó que no tiene ningún conocimiento sobre los negocios actuales que maneja, especialmente con sus queratinas.

“Ahora, como yo ya no estoy con ella, no puedo decir lo mismo. No sé si ella ya no está haciendo eso”, puntualizó.

Por su parte, Epa Colombia, a través de la modalidad preguntas y respuestas de Instagram se defendió lanzando algunas pullas e indicó que cometió un error al confiar en ella.

Según se detalla en la actividad, una persona quiso saber por qué se peleó con Barbie tiempo atrás, a lo que Daneidy Barrera se sincera y menciona el dinero que le pidió prestado su amiga. La influencer afirma que como no se lo prestó, la modelo decidió molestarse y alejarse de ella.

“¿Por qué se peleó con la examiga suya?”, escribió el seguidor en la casilla de preguntas.

“Amiga, porque no le presté dos millones de pesos. Fui tan buena amiga, ¿y así me pagas, querida? Ay, linda, no la das nadita”, dijo la Epa Colombia.

A esta interrogante se le suma otra pregunta, la cual se enfocaba en por qué no se había pronunciado sobre los señalamientos en su contra. Barrera Rojas asegura que no lo hizo porque su examiga no sabe ni lo que dice, por lo que no le preocupa esta situación.

“Ella no sabe ni lo que dice, amor, porque supuestamente para ella lavar dinero es evadir impuestos. Siempre asumo el IVA de las queratinas, siempre lo asumo, soy super legal y me gusta obrar bien”, señaló en los videos.

Asimismo, la empresaria indicó que su mayor problema era ser “amiguera”, ya que terminaba confiando en las personas que no debía y luego la traicionaban.

Finalmente, la cuenta de Empire House, que maneja las redes sociales de Epa Colombia, publicaron en sus historias de Instagram una conversación con la ‘Barbie Colombiana’, en la que le aseguran que la empresaria de las queratinas no tiene nada que ver con el lavado de dinero.

“Este problema con la Barbie se está saliendo de las manos porque muestra solo lo que le conviene y habla cosas que no son”, escribieron en la publicación.