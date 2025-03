“No soy millonaria”: Epa Colombia habla sobre el éxito de sus queratinas y su estilo de vida antes de estar en la cárcel

Ante la pregunta sobre el proceso en su contra por el presunto delito de lavado de activos, la creadora de contenido aseguró tajantemente que todo era mentira: “Yo no tengo ningún tema por lavado de activos, yo no tengo lavado de activos ni nada de eso. A mi sí me investigaron porque una amiga que se llamaba la ‘Barbie colombiana’ dijo: ‘Ella lava dinero’, y ella ni siquiera sabía que era lavado de dinero, pero ese video se hizo viral y vinieron todas las entidades a mi empresa y archivaron el caso, porque todo es legal. Hasta el día de hoy todo es legal. Todo se le paga a la Dian. Al César lo que es del César, yo estoy al día con mis impuestos, todo el mundo puede venir a revisar todo lo mío y se van a dar cuenta de que soy una mujer transparente que luchó por lo suyo y salió adelante”.

Continúa afirmando que ” antes las queratinas valían 500 mil o 400 mil pesos y hoy en día una queratina mía te cuesta 185 mil pesos, que te dura seis meses. Entonces cómo no van a buscarme a mí, si yo lo que hice fue cobrar bien económico y tener a todo Colombia a mí comprándome, es una buena estrategia que saqué. Yo todo me lo he ganado a pulso“.

Sobre los lujos y excentricidades de su estilo de vida, Epa Colombia señaló que la han criticado fuertemente por usar tenis de una lujosa marca en la cárcel: ”Las personas me criticaron que en la cárcel con Dolce&Gabbana, pero es porque los he trabajado, esto no me lo han regalado, es con el sudor de mi frente. A mí me parece que este uniforme es bonito, chévere, solo que me gustaba mucho andar en blazer y andar en mi carro, pero, pues, bueno, la vida cambia de un momento a otro, un día podemos estar acá, mañana no sabemos”.