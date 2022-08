¿Paola Jara y Jessi Uribe están distanciados? Crecen los rumores

En redes sociales no se les ha vuelto a ver juntos.

Una de las parejas de la farándula colombiana que más roba la pantalla y además de eso les quita los suspiros a cientos de colombianos, es la de los cantantes de música popular y de despecho Jessi Uribe y Paola Jara, quienes ahora están en boca de todos nuevamente gracias a un nuevo rumor.

Si bien la pareja de colombianos mantenían una relación unida, a pesar de su apretada agenda musical, ahora sus seguidores alertaron que no se les ha vuelto a ver juntos luego de cumplir sus compromisos artísticos.

No obstante, cabe recordar que el intérprete de Como si nada había anunciado que se tomaría un merecido descanso de las redes sociales con el fin de enfocarse en su familia. Pero, al parecer, esto no es tan cierto, ya que tanto Jara como Uribe, en sus ratos libres, se están dedicando a más actividades y no a pasarla juntos como familia.

Al detallar las cuentas oficiales de Instagram de la pareja se evidencia que ambos se encuentran en diferentes lugares. Por su parte, Paola Jara se encuentra radicada en Miami, mientras que Jessi Uribe está en Colombia visitando a su padre, a sus hijos.

Asimismo, el cantante de música popular también ha realizado visitas al estudio de grabación, donde está ultimando detalles para sus próximos sencillos.

En Estados Unidos

Luego de que la pareja se despidiera en Instagram de su maestro, el cantante Darío Gómez, quien murió el martes 26 de julio, un mes antes, los dos visitaron Norteamérica. Uribe y Jara se casaron hace poco y, desde ese momento, los viajes no han faltado. El más reciente tiene registro en Estados Unidos por parte del cantante de Dulce pecado, quien les mostró a sus millones de seguidores un carrete de fotos y videos en la popular ciudad turística de Las Vegas; aparece junto a su esposa, pero también al lado de sus allegados.

Con un paseo en canoa, trayecto en carretera y visita a un particular restaurante, el artista bumangués escribió: “Un hermoso e inolvidable día en Las Vegas 🌵 Acompañado de personas hermosas”.

De manera conjunta, Paola Jara comentó la publicación de su compañero sentimental de una manera romántica: “Gracias por siempre ser tan especial ❤️ te amooo mi amor”, consignó la artista antioqueña.

Así mismo, los cibernautas y fanáticos de la dupla de famosos no dudaron en dar conocer sus puntos de vista: “De eso se trata, mis niños recién casados, de vivir intensamente cada momento que la vida les ofrece y disfrutarlo al máximo porque todo no puede ser trabajo, hay que apartar parte del tiempo para gozar de la mejor manera”; “Dios los bendiga siempre 🙏🏽”; “Bendiciones Pao y Jessi, muchos éxitos de eso se trata la vida de ser feliz en lo poco o mucho pero feliz”; “Hermosas fotos y videos, gracias por compartir, un fuerte abrazo 🙏 💖 💯”; “¡Hermosa pareja! ¡Dios los Bendiga! Y Gracias por el tremendo e inolvidable concierto en Nueva York”, son varios de los comentarios que se pueden leer en el Instagram de Uribe, donde acumula más de seis millones de seguidores

Hay que decir que la pareja de cantantes se encontraban en su gira de “La Conquista”, por lo que han estado dando uno que otro concierto en el país norteamericano. Juntos muestran una performance en el que el amor y el talento salen a relucir; además, acumulan experiencias que, por lo general, terminan siendo subidas a las plataformas de interacción social.