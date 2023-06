Participantes de ‘MasterChef Celebrity’ se quitaron la ropa en el set; desataron controversia en redes

MasterChef Celebrity es uno de los formatos con mejor acogida por los colombianos en la televisión nacional. Desde su primera edición, la cual se estrenó en el 2018, el programa se ha robado las miradas y recoge grandes cifras en cuanto a su audiencia.

Así, artistas, actores, comediantes y hasta un sacerdote se dieron cita para demostrar cuáles son los mejores platos que merecerán el visto bueno de los tres jurados: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Chris Carpentier. Para esta quinta edición del programa, los colombianos están a la espera de ver con qué platos y recetas salen los famosos. No obstante, esta temporada ha traído sorpresas.

Cada noche, el programa de cocina se llena de comida, preparaciones, creatividad, risas, drama, sufrimiento y también polémica, tanto en la emisión de cada capítulo como detrás de cámaras. Pues bien, así fue lo que ocurrió en la cuenta oficial de Instagram, donde publicaron un carrete de fotos que han dado mucho de qué hablar.

En ellas aparecen famosos colombianos como Laura Barjum, Adrián Parada, Jairo Ordoñez y ‘Dímelo Negrito’, entre otros, pero lo que llamó la atención es que aparentemente estaban sin ropa o en paños menores, solo utilizando el delantal de cocina del programa.

Sin duda, el post desató todo tipo de comentarios, reacciones y críticas negativas por parte de sus más fieles televidentes, que no vieron con buenos ojos este hecho.

“Ya no es un programa de cocina, es solo show, perdió el verdadero sentido del programa”. “Que desagradables estas fotos en realidad”. “Que triste que uno de los mejores programas de RCN se pongan hacer pendejadas para ganar rating, dañando su calidad”. “Este es un programa de cocina, no de payasadas, esto me parece un mal libreto, uno ve el mismo programa de México y es todo respeto y solo temas de cocina”. “Tienen que hacer hasta lo imposible con tal de llamar la atención”, fueron algunos de los mensajes que se alcanzan a leer en la publicación.

Laura Barjum se ‘emberracó’ con Diego Sáenz por hacer el “delicioso” con otra famosa

Una de las parejas más queridas y mediáticas de la farándula nacional y de redes sociales, Laura Barjum y Diego Sáenz, quisieron estar juntos en la temporada de este año. Aunque no cabe duda del amor y el cariño que se tienen, lo cierto es que la competencia ya estaría causando malestares en la relación.

Pues bien, en un reciente capítulo de MasterChef Celebrity, pusieron un reto que requería que los participantes se formaran de a parejas. Laura Barjum estuvo junto a la actriz Juliana Galvis, y Diego Sáenz hizo equipo con la actriz Daniela Tapia.

Así fue el 'enojo' de Laura Barjum en el 'reality' con Diego Sáenz. - Foto: Fotograma, 00:07, Diego sorprende a Laura en la competencia | MasterChef Celebrity, YouTube/@canalrcn

La situación se dio cuando Sáenz y Tapia mostraron su preparación ante los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Chris Carpentier. Todo sucedió por el nombre que ellos le dieron a su platillo y Laura no pudo evitar reaccionar.

“Esta noche, en la cocina de MasterChef, me tocó hacer el delicioso con Daniela”, señaló el presentador bogotano refiriéndose al postre que había cocinado con la actriz, el cual no tuvo buena calificación de los expertos.

Al escuchar estas palabras de su pareja, la también modelo no pudo evitar hacer una cara de desagrado, aunque estuvo en medio de las risas de todos los presentes. Hasta uno de los chefs respondió: “Se puso brava”, dijo entre sonrisas Jorge Rausch.

Al terminar la presentación del plato, Diego intentó darle un beso a la exreina, pero ella no se dejó: “No quiero ningún beso. Échate para allá que yo no quiero ningún beso ahorita, sigue con tu delicioso que hasta a huevo les supo”.