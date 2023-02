Piqué ya habría escuchado nueva canción de Shakira y Karol G; revelaron qué lo tiene realmente molesto

Shakira la sacó del estadio con los recientes lanzamientos musicales que hizo en su trayectoria artística, al punto que ocupó los principales lugares en las listas de reproducción. La barranquillera deslumbró con su voz, su estilo y las indirectas que involucró en las letras de cada proyecto.

Shakira y Bizarrap se unieron para estrenar uno de los temas más comentados de los últimos meses. Foto: Twitter @bizarrap. - Foto: Foto: Twitter @bizarrap.

A lo largo del tiempo, desde que se separó de Gerard Piqué, los fanáticos no dimensionaron el escenario que utilizaría la colombiana para arremeter contra él, centrándose en los problemas de su relación, el nuevo noviazgo con Clara Chía y los daños emocionales que le causó con sus comportamientos en público.

En el estreno de TQG, tema colaborativo de Shakira con Karol G, las miradas de los curiosos se posaron sobre los vainazos y pullas que tiró la también bailarina contra el exfutbolista. En estas líneas se entendió que el empresario habría buscado una reconciliación e intentó reconstruir su vínculo amoroso, pese a que ya estaba con la joven de 23 años.

Shakira y Karol G en el video de su nueva canción juntas - Foto: Video oficial TQG

Ante los dardos que lanzó la barranquillera, un medio internacional aprovechó para indagar con el círculo cercano de Gerard Piqué sobre esta polémica y conocer detalles de la reacción que habría tenido al escuchar esta última canción. El portal apuntó que la supuesta reconciliación fue mentira y nunca existieron intenciones de rehacer la vida con la colombiana.

Vanitatis compartió un artículo que recopiló información de fuentes cercanas al exjugador de fútbol, asegurando que no lo ofendió ni lo afectó en lo más mínimo el estreno de estas canciones. La nota apuntó que tampoco se sintió incómodo con el hecho de que Clara Chía saliera salpicada con las pullas de su expareja.

La colombiana dejó sin palabras por un par de líneas que compartió en TQG, donde habría tirado pullas a Clara Chía. - Foto: Europa Press - Fotograma, 1:12, TQG - YouTube Karol G

“Gerard Piqué se separó de Shakira hace ya casi un año y no tiene ninguna intención de rehacer su relación con ella ni de nada parecido. Nos lo dicen fuentes directas de su entorno, quienes señalan que tampoco está ofendido. Ni con las canciones ni con la exposición mediática de la cantante”, comentó el medio.

No obstante, Vanitatis agregó que Gerard Piqué sí estaba realmente molesto e incómodo con un detalle en particular sobre esta situación. El espacio informativo comentó que las fuentes cercanas señalaron que el deportista no se sentía bien con el tema de distancia e incomunicación con Shakira, ya que sus hijos, Milan y Sasha, terminaban afectados.

“Con todo, avisan, hay algo que sí que le molesta: la relación que mantiene tan distante con su expareja y que termina implicando a sus hijos”, dijo el medio.

Ambos fueron captados llegando a la casa donde viven los niños con Shakira. - Foto: Europa Press

Por último, la información que salió a la luz indicó el empresario de Kosmos está involucrado de lleno con su trabajo, los temas deportivos y la futura fase en la relación con Clara Chía. “Eso nos dice una fuente solvente del círculo del exfutbolista, quien nos asegura además que Piqué ‘está de vuelta desde hace ya mucho tiempo’ y que no le afectan para nada las canciones de la cantante”, mencionó.

“Pretende mudarse con Clara Chía. Así que hemos preguntado al citado entorno directo del exfutbolista y nos han dicho que por el momento ‘no tiene intenciones de cambiar de casa’ y que seguirá viviendo en su tríplex de la calle Muntaner. Que se quedará “durante bastante tiempo”, agregó Vanitatis.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

Por el momento Gerard Piqué no dio declaraciones oficiales sobre lo ocurrido con su expareja, teniendo en cuenta que se enfocó en los deportes y los negocios a futuro. El exfutbolista únicamente se refirió a Shakira en una entrevista que concedió al youtuber John Nellis, quien lanzó una pregunta que la terminó involucrando indirectamente.

El exfutbolista mencionó a su expareja en una entrevista que concedió para hablar de fútbol. - Foto: YouTube John Nellis

La colombiana, por ahora, solo se encargó de promocionar sus temas musicales, esquivando la presión de la prensa por saber detalles que involucrarían al español.