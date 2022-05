¿Quiénes son los hijos de Don Jediondo? El humorista los presentó en redes sociales

El reconocido humorista Pedro Antonio González, más conocido por los colombianos como Don Jediondo, es uno de los más importantes ‘cuentachistes’ y humoristas de Colombia, ya que su trayectoria y su particular forma de hacer reír han logrado que el boyacense sea querido y admirado por varias generaciones.

Sin embargo, de su vida personal no se conoce mucho, ya que en los medios de comunicación casi siempre está asumiendo su personaje humorístico. Pero en redes sociales sí ha dejado ver el amor y orgullo que siente por sus hijos. Incluso, uno de ellos fue novio de Lina, la participante del ‘Desafío The Box’, el popular ‘reality’ del Canal Caracol.

Ricardo González, el exnovio de Lina, es chef y trabaja en el restaurante de Don Jediondo. A través de su cuenta oficial en Instagram, el joven muestra con orgullo que trabaja con el delantal puesto y con las pinzas en la mano para el negocio de su familia.

El otro hijo del humorista es Pedro González Jr., el cual ya está casado y es profesional en ingeniería de sonido. Tal y como lo presumió su padre a través de sus cuentas tanto en Instagram como en Twitter.

Pero no solo hay varones, Don Jediondo también cuenta con una hija. Carolina González es profesional de comunicación audiovisual y multimedios de la Universidad de La Sabana. El humorista, también muy orgulloso de su hija, compartió una foto en su cuenta oficial de Twitter, donde se ve que la acompañó el día de su graduación.

Gracias @risalocahumor por el saludo. La satisfacción de ver a mi hija graduada solo se compara con su nacimiento pic.twitter.com/jqmi6AZyr2 — Don Jediondo (@DonJediondo) February 27, 2013

“Yo sí lo conocía”: participante de ‘El Desafío’ reveló que Don Jediondo fue su suegro

El Desafío The Box es uno de los programas más vistos por los colombianos en la franja estelar nocturna y los participantes que aparecen, a través de la pantalla, han demostrado tener fuerza, pero, a pesar de los esfuerzos, el equipo de Alpha castigó a Beta con la presencia de uno de los personajes del comediante Don Jediondo.

Al tener el poder, Alpha tomó la decisión de elegir al equipo de color azul como los castigados. En esta ocasión, se tuvieron que aguantar a Godoy, un celador que es interpretado por el humorista y caracterizado por ser muy persistente para molestar a los demás.

El castigo pasó, pero lo que realmente llamó la atención de los compañeros del equipo morado y de los televidentes fueron las declaraciones de la participante Lina Durán.

Aunque varios de los concursantes del formato de la competencia dijeron no conocer a Don Jediondo, la también modelo reveló que ella sí sabía quién es.

“Yo sí lo conocía; fue suegro mío”, reveló la participante, quien, de inmediato, fue cuestionada por sus compañeros para que les contara cómo conoció al hijo del popular comediante de ‘Sábados Felices’. La mujer narró que lo conoció porque trabajó en uno de los establecimientos de comida que tiene el humorista.

Antes de que llegara Don Jediondo a visitar al equipo Alpha, la presentadora y abogada Gabriela Tafur le dio una pista a la concursante y dijo: “Es alguien que Lina conoce muy bien”.

Al ingresar, el humorista saludó de inmediato a su exnuera: “Hola, ¿cómo se llama?, nuera, yerna (...) Terminó con mi hijo Ricardo y se perdió como tres restaurantes que le iba a dejar”, comentó con su famoso tono jocoso.

Fue un momento de risas y, antes de despedirse, Don Jediondo no dudó en manifestar su apreció por Durán, por supuesto, con un chiste incluido: “Que le vaya bien en algo en la vida, porque en el amor no fue [risas…]. Chao, nuera. No era [risas]. La quiero mucho”.

¿Quién es la exnuera de Don Jediondo?

Lina Durán es una de las participantes que aún continúa en el reality del canal Caracol. La mujer está en representación del Tolima y es una fisicoculturista de 23 años.

Su popularidad en redes sociales es notoria, cuenta con más de 53.000 seguidores en Instagram, donde la atleta ‘fitness’ ha compartido varios fragmentos de video sobre su paso en la competencia.

Los seguidores la catalogan como “toda una guerrera trabajadora”, tal es el caso en el que trabajó como mesera. Ahora, la modelo tiene una tienda virtual fitness en la que vende suplementos, ropa deportiva y accesorios para el gimnasio.