Revelan la decisión que habría tomado Clara Chía tras el retiro de Piqué del fútbol

En los últimos días, el jugador de fútbol español Gerard Piqué anunció su retiro de este deporte cuando el FC Barcelona se enfrente en condición de local ante el UD Almería este sábado 5 de noviembre por la fecha 13 de La Liga. Se despide del profesionalismo con el equipo del cual es hincha desde que era apenas un niño.

Sin lugar a dudas, el defensa central marcó un hito en el fútbol y en el club catalán con el cual logró obtener diversos títulos nacionales e internacionales. Asimismo, es oportuno señalar que se coronó campeón del mundo con su selección en la cita orbital de Sudáfrica 2010.

De igual manera, es necesario destacar que desde que el defensa central terminó su relación de diez años con la reconocida cantante colombiana Shakira, con la cual tuvo dos hijos llamados Milán y Sasha, Piqué no ha podido descansar en paz, dado que, en todo lugar le recuerdan a la cafetera, no le perdonan nada.

Además, a Clara Chía tampoco la dejan de criticar, pues muchas personas siguen manifestando que ella se interpuso de mala forma en la relación de Shakira y Piqué, y más allá de separar una relación, dañó una familia.

Pues bien, ya con la relación encaminada entre Gerard Piqué y Clara Chía, medios españoles afirmaron que el jugador compró una mansión de cuatro millones euros para vivir con la mujer. También se informó que tienen proyectado tener un bebé.

Ahora, con respecto al retiro del fútbol profesional del hombre de 35 años de edad, según el medio español Nueva Mujer, Clara Chía tomó una tajante decisión sobre este acontecimiento e impresionó al mundo del espectáculo.

En este sentido, la joven decidió no asistir al retiro de su pareja para no exponerse públicamente y no ser blanco de las críticas. “Sencillamente, consta en volverse a exponer al público, que claramente la considera la nueva ‘Camilla Parker’ por el nivel de odio que recibe. Y eso, en el partido de despedida que se le haría al futbolista”, afirmó el medio citado. Un gran dilema vive la pareja.

¿Piqué también se hizo cargo económicamente de la mamá de Clara Chía?

Recientemente, comenzó a rodar la versión de que no solamente sería Clara Chía quien disfruta de las ayudas económicas del futbolista español, asimismo, la madre de la joven estaría obteniendo beneficios de dinero de su yerno.

En primera medida, se destaca que Clara Chía trabaja en la empresa de Gerard Piqué, Kosmos Global Holding. Sin embargo, los paparazzi detallaron que debido al auge y la atención mediática que sufre la mujer, la española ya no va hasta las instalaciones físicas de la empresa y labora desde casa.

En esta línea, hablando de la mencionada organización, ahora la prensa española agregó que no solo la novia del futbolista trabaja en este espacio y al igual que ella, la suegra del español es parte de la nómina de Kosmos.

Por ello, de acuerdo con lo que se difunde, la mamá de Clara Chía ya lleva tiempo trabajando con el defensa del Barcelona en su empresa. Inclusive, esta mujer aprobó y tenía conocimiento de la relación de su hija con el excompañero sentimental de Shakira.

Por otro lado, en el programa español Sálvame’, la periodista Laura Lago agregó que Chía efectivamente se encuentra estudiando y Piqué, mediante Kosmos, contribuye económicamente para su matrícula universitaria, la cual está alrededor de 4.500 euros al año (un poco más de 22 millones en billetes colombianos).