Ricardo Montaner y la historia del día que conoció a su esposa en la boda de ella con otro hombre

Uno de los secretos mejor guardados en la vida del artista argentino, nacionalizado venezolano, Ricardo Montaner, es el de su relación actual con la empresaria Marlene Rodríguez, quien es la madre de tres de sus cinco hijos (Evaluna, Mau y Ricky) y con quien convive desde hace más de 30 años.

Pese a que muchos creen que Montaner, de 65 años, es venezolano, este artista nació originalmente en Valentín Alsina, Argentina, donde conoció a su primera esposa Ana Vaz y tuvo a Héctor y Alejandro, sus dos primeros hijos. Esta relación terminó después de 11 años juntos y dio paso a la vida de Ricardo en Venezuela.

Respecto al día en que, según él, tuvo el gusto de conocer a su pareja actual, cuenta que se dio durante sus primeros meses en la capital venezolana, a donde llegó en busca de proyectar su carrera musical. En entrevista con el periodista mexicano Yordi Rosado, Montaner contó que el encuentro inicial se dio durante la boda de ella con otro hombre.

“Yo me había ido a vivir a Caracas y un día recibí una invitación del presidente de la compañía de discos donde estaba para asistir a la boda de su hermana. Él me invita, como invitó a muchos artistas para que fuera, porque llevó todo su roster y cuando me bajo del carro ella es quien me recibe en el salón. Estaba toda la sociedad de Caracas ahí y yo con un saco que me había prestado un amigo cantante que se llama Jorge Aguilar”, dijo Montaner.

En este diálogo, el cantautor también aseguró que si bien la boda fue la primera ocasión en la que estuvieron cerca, en otras ocasiones tuvo la oportunidad de verla de lejos, puesto que trabajaba en la disquera donde llegó a grabar su primer disco. El matrimonio de Marlene duró poco y luego de eso la vida los puso a trabajar juntos.

“Yo ya la había visto una vez en la oficina de la disquera, entrar y salir ahí, y había quedado impactado, pero me habían advertido que ella estaba para casarse y nunca más la volví a ver hasta ese día y para entonces ya estaba casada, no fui a la iglesia, solo a la fiesta, y luego la dejé de ver como por seis meses. Su matrimonio duró muy poco”, agregó.

Marlene Salomé Rodríguez Miranda nació en Caracas, Venezuela, el 22 de octubre de 1964 (57 años) y es la hija del principal accionista y dueño de la empresa discográfica Sonorodven, que contrató por primera vez a Montaner. Asimismo, su padre era propietario del circuito de radio más grande de Venezuela, FM Center, y productora de sus videoclips.

“Ella fue quien dirigió mi primer clip, ella lo hizo, y fue ahí donde nos enamoramos. A punta de guitarra y serenata, así como cuando te vas enamorando y no te das ni cuenta, como cuando te metes en algo que no conoces, que no sabes qué es y te vas metiendo en el misterio sin poder dominarlo. Cuando tu te vas enamorando pasa eso, vas a ciegas y al mismo tiempo quieres, nos enamoramos desde el primer momento”, contó en la entrevista.

Respecto a lo que ha sido su relación desde ese momento, Ricardo Montaner aseguró que ha sido hermoso mantenerse todos los días enamorados como si fuera la primera vez y que poco a poco han construido una familia muy bonita, que se ha caracterizado por el alto número de artistas que la componen.

“Hasta el día de hoy mantenemos especialmente el enamoramiento, esa cosa que normalmente pasa desde la primera chispa hasta un tiempo después que cambia, se posterga o se modifica y pasa a otra cosa. Yo no podría estar al lado de ella si no supiera que estoy enamorado”, narró Montaner sobre el momento actual de esta relación con la pareja que ya lleva más de 30 años.

A mediados de este año, el cantante tuvo que salir a desmentir varios rumores que hablaban sobre su muerte, ya que empezaron a aparecer algunos videos en Youtube y en redes sociales, con frases como “La música de luto: murió Ricardo Montaner”; “La verdad de la muerte de Ricardo Montaner”, y “Adiós a un grande: se nos murió Ricardo Montaner”.

“Andan diciendo noticias falsas de ´el papá de los pollitos´. No le paren bolas. Seguiré durmiendo en cucharita con mi bella esposa, después que termine la novela de las 9″, dijo en su momento. En respuesta, varios de sus usuarios se alegraron por la publicación de Montaner, recalcando que es un “placer saber que seguía vivo”.