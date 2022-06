“Sé que es delicado”, Luisa Fernanda W habló sobre su hijo y calmó angustia de seguidores

La influenciadora Luisa Fernanda W suele mantenerse en el ojo de la farándula. Recientemente, sus seguidores están pendientes de su evolución en su segundo embarazo, la revelación del sexo del bebé, entre otros detalles que la influenciadora comparte en su día a día.

Como es costumbre, W sube imágenes y videos en los que muestra algunas partes de su vida como madre, empresaria e influenciadora, además, aprovecha para hablar sobre temas de interés.

Recientemente, la creadora de contenido subió un video en el que se ve a la familia jugar con el pequeño Máximo, primogénito de la pareja. En el video se veía como mecían al bebé, por lo que varios usuarios de las redes no dudaron en expresar algunos miedos y angustias a Luisa.

“Muchas personas me han escrito preocupadas que porque a Máximo le estaban haciendo ‘el puente está quebrado’. Yo sé que existe un síndrome que se llama el síndrome del bebé sacudido y que uno no puede estar sacudiéndolos de esa manera, ni tirándolos para arriba, pero créanme que ahí se ve como si le estuvieran haciendo duro porque yo tengo la cámara en gran angular, pero no, le estaban haciendo suave”.

A esto añadió que ella era muy precavida con su hijo y que entendía que mecer fuertemente a los bebés es delicado. “Tranquilos, yo tengo precaución y sé que eso es delicado, que uno no puede estar jugando, ni zarandeando a los bebés. Así que, muchas gracias por sus recomendaciones. Total, eso es para tenerlo en cuenta. No sacudan a sus hijos, ni los tiren para arriba. Eso es delicado”.

¿Ya se sabe el sexo del segundo bebé de la pareja?

La pareja conformada por la influencer, Luisa Fernanda W, y el cantante de música popular, Pipe Bueno, hace un tiempo revelaron que tendrán un segundo bebé, luego de su primogénito Máximo.

Y es que no era para más, pues las sospechas del embarazo tenían inundadas las redes sociales de los dos artistas, para que revelaran la verdad y así lo hicieron.

Recientemente, en las historias de Instagram de Luisa Fernanda, se dio a conocer que ya le habían realizado una ecografía para conocer si su bebé era niño o niña, pero entre ella y Pipe Bueno decidieron no ver los resultados, para llevarse la sorpresa en una elegante actividad de revelación de sexo.

Según las declaraciones de Luisa, sus allegados y familiares organizaron una fiesta para revelar esta noticia y así fue: este martes, 21 de junio, se reunieron y ansiosos, vestidos de blanco y cogidos de la mano, se enteraron si su futuro bebé iba a ser niño o niña.

Antes de eso, Luisa había dicho que la mayoría de sus allegados le estaba apostando a que el resultado arrojaría que el sexo del bebé sería femenino, pero ella fue enfática al decir que se iba por el lado del varón.

La espera terminó y, efectivamente, como lo sospechaba la influencer, su próximo hijo será un niño.

Con un conteo regresivo y algunos juegos pirotécnicos, la pareja de celebridades se enteró de la noticia luego de que en el restaurante, del que son dueños, emanara humo de color azul para dar fin a la intrigante revelación que, como lo estuvo manifestando la antioqueña, la tenía con nervios.

“Es un niño (yo muy en mi interior lo sabía)”, escribió Luisa Fernanda W en un video que compartió y muestra cómo recibió la noticia junto a su familia.

Después, la mujer, de 28 años, apareció dando otros detalles: “Pipe Bueno da puro machito, yo sabía. Yo empecé aguantándome un hombre y ahora tengo dos hombres en mi casa y estoy esperando al tercero”, precisó la también empresaria.