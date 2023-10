Sebastián Caicedo destapó su relación con el hijo de su pareja: “yo le digo ‘soy tu parcero’”

Sebastián Caicedo habló de su relación con el hijo de Juliana Diez

Hilando en la conversación, Eva Rey no puso traba en preguntarle: “¿Hijos te planteas?”, y aunque dejó claro que con Carmen lo tenían planeado y no se dio, no descarta la posibilidad.

“Siempre quise tener hijos, pero por el trabajo no los tuve. Con mi ex pareja lo estuvimos planteando y nos pareció que no era el momento. Siempre lo íbamos postergando y no se dio. De pronto hasta mejor que no haya pasado”, dijo el actor.