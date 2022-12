Shaira confesó qué hizo con el ‘jugoso’ premio que ganó en el Factor Xs

Shaira se convirtió en uno de los grandes talentos del Canal RCN luego de salir victoriosa de El Factor Xs 2011, donde logró triunfar y quedarse con el primer lugar. Desde muy pequeña cautivó con su voz y su talento, al punto que fue aplaudida por miles de personas en el país.

Actualmente, la colombiana continúa construyendo su camino en la música, lanzando temas y presentando videos de su potencia vocal, mientras realiza los últimos retoques a futuras propuestas artísticas. Muchos se preguntan por su crecimiento profesional, las historias y anécdotas de su niñez y el ‘jugoso’ premio que recibió cuando ganó el reality de RCN.

Recientemente, Shaira utilizó su cuenta oficial de Instagram para responder algunas preguntas relacionadas con su vida y su pasado, aclarando ideas que tenía la gente con respecto a su triunfo en Factor Xs. Uno de los curiosos indagó por qué la artista no se presentó a La descarga, a lo que ella se refirió a los nuevos talentos.

“Yo ya gané un reality (por cierto, fue el más votado en Colombia y de más audiencia) Y es hora de darle la oportunidad a nuevos talentos”, escribió la artista en un post de su perfil.

Otra persona quiso saber qué hizo Shaira con el premio de aquella temporada del formato televisivo, por lo que ella no dudó en mencionar cómo ocurrió todo y qué fue lo que recibió al salir victoriosa. La joven puntualizó en que no le dieron dinero en ese momento, pero sí le entregaron varios objetos de valor y una opción para su futuro.

“Me lo gasté, me lo mecateé en cositas. No, realmente en esos concursos, bueno antes, cuando eran programas de niños, no daban dinero. Y es chistoso, porque mucha gente creyó en 2011 que cuando yo llegué a Barbosa yo estaba ‘embilletada’, incluso llegó la policía a decir que si yo necesitaba seguridad, porque tenía una suma de dinero muy grande y que no sé qué y nada que ver porque a mí no me dieron dinero en el Factor, fueron regalos materiales”, relató la santandereana en un clip.

Por último, la cantante reveló cuáles fueron los premios materiales que recibió en este concurso musical, enfatizando en que el más grande que aprovechó fue el del contrato por tres años con el canal, además de grabar su disco.

“Fue una bicicleta, un computador, un piano, una beca para técnica vocal por un año, una cámara de video y en ese año había tres premios grandes para el artista. Uno era un viaje al exterior con la familia, 85 millones de pesos, que dije que no porque en la música no eran un carajo, y el tercero era un contrato con el canal, el cual elegí con mi familia”, indicó.

“Este contrato era por tres años y la grabación de un disco. Creo que lo hicimos bien y me gustó”, agregó.

Shaira no se guardó nada y mostró a su amor; es mayor que ella y muy famoso

Mediante las historias de Instagram, la cantante de música popular no se guardó nada y compartió una imagen junto al famoso actor barranquillero, Carlos Torres. Asimismo, manifestó que se lo encontró recientemente y le pidió una fotografía.

La artista, de igual manera, aprovechó la oportunidad para halagar al protagonista de La reina del flow (Caracol Televisión) y puntualizó que ella no es de las personas que le pide una postal a cualquiera.

“No acostumbro a pedir fotos, pero es que este hombre es mi crush [amor platónico]. Nada que hacer, Carlos Torres”, fue el mensaje que escribió la santandereana para acompañar la imagen, que recibió cientos de comentarios.

En la fotografía, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar a la joven cantante bastante contenta al lado de Torres, el cual es uno de los actores más cotizados del momento.

Pese a que sabe que es algo que no es bien visto en la sociedad, Shaira afirmó hace unos días que le gustaban los hombres mayores y enfatizó que le atraían mucho los caballeros de 30 años. Cabe mencionar que el artista barranquillero tiene en la actualidad 34 años.