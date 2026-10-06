Shakira sorprende con sus invitados para el último concierto en Madrid; hay cuota colombiana de lujo

Shakira se prepara para cerrar su residencia en Madrid con una noche que promete estar llena de música y sorpresas. La cantante colombiana ofrecerá el 12 de octubre su concierto número 13 en la capital española y estará acompañada por tres artistas invitados: Maluma, Beéle y el español Dani Martín.

Shakira vuelve a hacer historia y da un paso importante en su carrera tras concierto en Madrid

La fecha, que coincide con el Día de la Hispanidad, fue planteada por la artista como una despedida junto a algunos de sus colaboradores y amigos más cercanos. El anuncio se conoció después de que Amazon Music revelara que el livestream del concierto del 3 de octubre, donde Dua Lipa fue invitada especial, se convirtió en el más visto de una artista femenina en la historia de la plataforma.

Durante esa presentación, Shakira y Dua Lipa interpretaron juntas una versión especial de Antología, y este fue uno de los momentos más comentados de la residencia.

Para el cierre, la presenta de Maluma tiene un significado especial. Los dos colombianos han compartido varias canciones a lo largo de los últimos años, entre ellas Chantaje, Trap, Clandestino y Agua, la cual fue lanzada recientemente.

Precisamente, esta última será interpretada en vivo por primera vez por ambos artistas durante el concierto del 12 de octubre.

Beéle también tendrá un papel especial en la noche. El cantante colombiano aportará su sonido caribeño y urbano, con el que se ha consolidado como uno de los artistas nacionales destacados.

Su relación musical con Shakira se fortaleció con la colaboración en Algo tú, además de una versión especial de Hips don’t lie, hecha para celebrar los 20 años de Spotify.

La participación de Dani Martín completará el grupo de invitados y aportará una representación española al espectáculo. El cantante madrileño, reconocido por su trayectoria con El Canto del Loco y posteriormente como solista, se sumará al cierre de una residencia que ha reunido a figuras de diferentes generaciones.

La serie de conciertos de Shakira en Madrid hace parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, y ha tenido invitados como Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo y Dua Lipa.

Shakira convirtió Madrid en su casa: así ha sido la histórica residencia que cerrará este 12 de octubre

Las entradas para el concierto del 12 de octubre tendrán preventa desde el martes 6 de octubre para clientes de Santander Music, mientras que la venta general comenzará el miércoles 7 a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. La presentación promete convertirse en una de las noches más especiales de esta etapa de la carrera de Shakira.