Shakira y el arte de renacer después del desamor: por estas razones es la Mujer del Año

“Shakira es la mujer definitiva en la música. Gracias a ella, las mujeres latinas de todo el mundo se han empoderado para escribir e interpretar música profundamente personal”.

Así resume Billboard las razones por las cuales la colombiana fue elegida como la Mujer del Año, honor que por primera vez le corresponde a una artista latina.

El homenaje tendrá lugar en Mujeres Latinas en la Música, evento que destaca el papel femenino en la música latina y que, además, reconoce y celebra a artistas comprometidas con la promoción de la inclusión y la igualdad de género.

Dicha distinción le llega a la barranquillera, en parte también, como reconocimiento a su carrera en la música, especialmente por sus récords en 2022 y lo que va de 2023, con canciones como Monotonía y su colaboración con Bizarrap en Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, que ha roto 14 récords mundiales.

Según Billboard, la cantante colombiana ha vendido más de 95 millones de discos en el mundo, una de las latinas más exitosas de la historia. Este premio, entonces, es un reflejo del éxito imparable de su carrera.

Brilló en los Premios Platino

Majida Issa - Noticia de un secuestro - Foto: Foto: Prime Video

La actriz colombiana Majida Issa fue galardonada con el Premio Platino –uno de los más importantes de la industria audiovisual en Europa– en la categoría de mejor interpretación femenina de reparto en miniserie por Noticia de un secuestro, producida por Prime Video.

En esta producción dio vida a Diana Turbay, la reconocida periodista secuestrada por Pablo Escobar y que perdió la vida en medio de un fallido rescate en enero de 1991.

En entrevista con SEMANA, la actriz aseguró que Noticia de un secuestro fue “un proceso sanador para mí y mis compañeros. Fue una sanación colectiva porque nos dimos cuenta de que en Colombia hay muchas heridas que siguen abiertas. Les debemos mucho a las víctimas”.

Para Majida, “teníamos que contar desde hace mucho tiempo la historia desde el punto de vista de las víctimas, no de narcotraficantes y políticos. Interpretar a Diana Turbay ha sido un honor, un homenaje. Decidí hacerlo a través de los ojos de María Carolina, su hija, quien fue muy generosa y compartió sus sentimientos y su historia”.

¿Pedro Pascal, gay?

Ethan Hawke, Pedro Almodóvar y Pedro Pascal - Foto: Foto: Extraña forma de vida

Pedro Pascal se ha convertido en el actor latino del momento y uno de los más buscados por productores y directores desde que comenzara a destacarse por sus interpretaciones en producciones como Narcos, The Last of Us y The Mandalorian.

Uno de esos directores fue Pedro Almodóvar, quien lo convirtió en protagonista de Strange Way of Life (Extraña forma de vida), que llegará a las salas de cine el próximo 26 de mayo y se estrenará en el Festival de Cannes.

Además de Pascal, la historia cuenta con la actuación del Ethan Hawke, cuatro veces nominado al Óscar. Ambos dan vida a un cortometraje recreado en el salvaje Oeste y con trasfondo gay, pues cuenta la vida de dos vaqueros que viven la presión de ocultar su amor en una sociedad conservadora.

“Es un wéstern queer en el sentido de que hay dos hombres que se quieren”, la definió el propio Almodóvar.

La película tiene dos curiosidades: Hawke es el segundo actor de Estados Unidos que trabaja con Almodóvar y es el segundo cortometraje en inglés del director después de La voz humana, protagonizada por Tilda Swinton.

La número uno

Pálpito S2. (L to R) Ana Lucía Domínguez, Michel Brown in Pálpito S2. Cr. Pablo Arellano / Netflix © 2023 - Foto: Pablo Arellano / Netflix

Han pasado casi dos semanas desde el estreno de la segunda temporada de Pálpito, la serie colombiana protagonizada por Ana Lucía Domínguez, Sebastián Martínez y Michel Brown, y ya es la número uno de Netflix.

La trama gira en torno a un hombre que busca vengarse de una red de tráfico de órganos que asesinó a la madre de sus dos hijos y que, por circunstancias de la vida, se cruza precisamente con la mujer que recibió el órgano de su esposa.

Pálpito 2 alcanzó el puesto número uno en el top 10 global de Netflix de series de habla no inglesa en la semana de lanzamiento, pues suma más de 52 millones de horas vistas por personas de todo el mundo.

Pero ahí no paran las buenas noticias: la primera temporada, vista por más de 60 millones de personas y que se estrenó el 20 de abril de 2022, regresó al top 10 global esta semana en el puesto número tres con más de 26 millones de horas vistas. Actualmente, el fenómeno global de Pálpito 2 se ubica en el primer lugar en 64 países.

El nuevo tour de Karol G

Filtran fotografías que tendría que haber publicado la revista 'GQ'. - Foto: Tomada de Instagram @karolg

Después del exitoso estreno de su más reciente álbum Mañana será bonito, la artista colombiana Karol G sorprendió con un anuncio: el inicio del tour que llevará el mismo nombre de este trabajo discográfico. Se trata de un álbum histórico, pues la ubicó como la primera mujer latina en la historia de Billboard en debutar con un disco completamente en español en la posición número uno.

A través de un emotivo video, Karol G contó sobre el inicio de esta gira, en Estados Unidos, que recorrerá Miami, Nueva York, Houston, Las Vegas, Los Ángeles y Dallas.

El anuncio fue recibido con sorpresa, pues, a mediados de marzo, la artista había señalado que, por lo menos este año, no volvería a pisar un solo escenario. “Sé que había dicho que no, pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar las canciones con ustedes no me aguanté”, escribió La Bichota en su Instagram y en Twitter este jueves.

Y aunque en un comienzo el tour se centrará en Estados Unidos, adelantó que pronto visitará Medellín.

Goyo junto con Alicia Keys

Goyo - Foto: Paola España Comunicaciones

Soplan buenos vientos por estos días para Goyo, la reconocida cantante, hoy solista, y años atrás fundadora de la agrupación ChocQuibTown. Será la artista invitada al concierto que la intérprete estadounidense Alicia Keys brindará el próximo 11 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá como parte de su gira Alicia + Keys World Tour.

Goyo, además, será homenajeada por su brillante carrera musical en la primera edición de Mujeres Latinas en la Música de Billboard.

Un selecto grupo de artistas, entre las que se destacan Thalia, Ana Gabriel, Natti Natasha, Evaluna Montaner y Emilia Mernes, también formarán parte especial de esta gala.

La artista colombiana recibirá el premio Agente de Cambio, un reconocimiento que se les otorga a las mujeres de la industria musical que realmente tienen gran influencia nivel internacional gracias a sus acciones más allá de su faceta artística.