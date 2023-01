Shakira y Gerard Piqué se habrían reencontrado por un motivo bastante especial

Shakira y Gerard Piqué protagonizaron una fuerte ola de noticias en las plataformas digitales, debido a la separación que atravesaron en 2022. La expareja tomó caminos diferentes, cortando todo tipo de comunicación y centrando su atención en Milan y Sasha, sus pequeños hijos.

A pesar de que la relación entre ambos famosos no es para nada buena, su labor como padres fue destacada por diversos medios internacionales, los cuales puntualizan en lo preocupados que han estado la colombiana y el español por el bienestar de sus hijos. Dejando de lado sus disputas personales, el exfutbolista y la cantante se coordinan y respetan los tiempos para que los menores disfruten con ambos el tiempo que les corresponde.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

De hecho, recientemente, las miradas de los fanáticos y la prensa española se situó en una fecha bastante especial en la que posiblemente se reencontrarían Shakira y Piqué. Se trató del cumpleaños de Milan Piqué Mebarak, quien celebró sus diez años de vida en compañía de sus progenitores, su hermano, familiares y amigos.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

De acuerdo con lo que informó Europa Press, pese al auge que tomó el ‘raye’ entre el catalán y la barranquillera, este 22 de enero de 2023 la casa de Shakira fue un punto de encuentro para varios fanáticos, quienes quisieron visitarla para cantarle su reciente canción con Bizarrap y aprovechar el espacio para dedicarle un detalle a Milan por su cumpleaños.

Al mediodía del domingo, en medio de la euforia de los seguidores, Piqué fue captado llegando a la casa de Shakira en su coche, donde transportaba a sus niños. A pesar del alboroto y la congestión de vehículos en el lugar, el exdefensa del FC Barcelona se mostró tranquilo y sonriente, mientras dialogaba con su primogénito al interior del auto.

Gerard Piqué es empresario, dueño de Kosmos - Foto: Getty Images

Las personas se acercaron a los ventanales y comenzaron a interpretar la canción de cumpleaños para celebrar los primeros diez años de vida del menor. El español plasmó un gesto relajado y nunca se bajó de la camioneta hasta llegar a la casa de la artista pop.

A pesar de que este fin de semana estuvo en compañía de su padre, el niño fue llevado hasta su hogar para celebrar la fecha especial con su mamá, quien le tenía una fiesta preparada. El portal ‘Lecturas’ enfatizó en que el empresario ingresó al garaje de la vivienda, desconociéndose si se dio un encuentro o no con su expareja.

Gerard Piqué el día que recibió su nuevo coche Audi durante una presentación de Audi en el Camp Nou el 3 de diciembre de 2013 en Barcelona, ​​España. (Foto de Robert Marquardt/Getty Images) - Foto: Getty Images

No obstante, el programa Plan de tarde de La 1 reseñó que Gerard Piqué salió tiempo después a la casa de sus padres, la cual está ubicada al lado de la residencia donde conviven sus hijos con Shakira. El medio afirmó que el catalán se centró en sus proyectos y no se quedó al festejo de Milan, el cual sería el primero en estas nuevas condiciones tras la ruptura de sus papás.

El programa, presentado por Toñi Moreno, también mencionó que esta fiesta que preparó la intérprete del Waka Waka contó con la presencia de quince niños e inició en horas de la tarde. Allí mismo se mencionó que Tonino, hermano de Shakira, salió para saludar y grabar algunos videos para que su familiar los viera una vez tuviera el espacio.

Por su parte, Europa Press, que estuvo presente en el lugar, mencionó que los padres de Gerard Piqué, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, llegaron a su residencia y mantuvieron silencio, pese a la gran cantidad de preguntas que les lanzaron antes de entrar al garaje de su casa. Los exsuegros de la colombiana optaron por no mirar a las cámaras y no brindaron ni una sola declaración sobre los temas que pusieron los reporteros sobre la mesa.

Shakira junto a sus exsuegros, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, en uno de los partidos del Barcelona F. C. - Foto: getty images

Piqué habría buscado reconciliarse con Shakira mientras estaba con Clara Chía

Pese a que ambos se mantuvieron alejados y cortaron toda comunicación entre ellos, las miradas de los curiosos se posaron en una serie de detalles que salieron a la luz, donde se afirmaba que el exdefensa del FC Barcelona había buscado a la colombiana para reconstruir la relación sentimental. Estas especulaciones y versiones se dieron, debido a la línea que interpreta la artista pop en su reciente tema con Bizarrap.

“Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”, esta fue la polémica frase por la cual también surgieron noticias en las que se señaló que Piqué y Clara Chía estarían en crisis amorosa.

Ante la ola de rumores que nacieron por estas palabras, Jordi Martin, famoso reportero que le siguió los pasos a la pareja desde 2010, compartió información exclusiva en El gordo y la flaca, donde puntualizó que esta idea en el tema musical surgió por un hecho real que se habría dado entre Piqué y Shakira.

El futbolista se habría interesado en reconstruir su relación en mayo de 2022. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

El reportero aseguró que recibió una llamada en la que se confirmó que Shakira y Piqué terminaron en abril de 2022, pero el deportista intentó reconciliarse con ella un mes después, luchando por reestablecer la unión que tenían. A pesar de este intento, y mientras estaba aparentemente con Clara Chía, las cosas no funcionaron y allí fue cuando se oficializó la ruptura.

“Recibí una llamada desde el entorno de Shakira. Lo cierto es que este fragmento de la canción si está dedicado a Gerard Piqué, ya que hemos tenido acceso a una información por parte de una persona del entorno de la cantante, donde se afirma que en abril del año pasado fue la fecha en la que los dos famosos terminaron su relación”, afirmó en el programa de entretenimiento.

“Pero un mes más tarde, aun estando con Clara Chía, se arrepiente de haber dejado a Shakira y decide intentarlo de nuevo. Vuelve a casa, pero en este intento no resultó y es cuando deciden terminar por completo. El resto de la historia ya la sabemos, Clara se muda con Piqué y, aunque muchos dicen que están en crisis, lo cierto es que están más unidos que nunca”, agregó, confirmando lo que mencionaron Las Mamarazzis sobre los rumores de crisis entre los españoles.

El paparazi dejó en el aire cuál sería la reacción de la joven catalana al enterarse que su actual novio estuvo buscando a Shakira para reconciliarse, aun cuando ya estaban juntos.

Es importante destacar que Jordi Martin ha enfatizado en el pasado sobre esta relación del exfutbolista con Chía, asegurando que el romance viene desde 2021.