“Somos magos”: Natalia París asegura que se autocuró de un tumor en la columna vertebral

La reconocida modelo y DJ colombiana, Natalia París, sorprendió a sus seguidores con un video testimonial en el que contó cómo se autosanó de un tumor que tenía en la columna vertebral.

París explicó que el tumor le apareció hace dos años, en 2021, tiempo en el que se dedicó a trabajar en la autocuración. Ahora, en 2023, su médico le dijo que ya no tiene nada.

“Yo me curé de un tumor que tenía en la columna vertebral. Te lo voy a demostrar con el video (…) del médico cuando comparó las radiografías— un tac que te hacen y te meten en un tubo muy certero— de antes, cuando me apareció el tumor, y de ahora, dos años después que, mágicamente, el tumor se desapreció”, dijo la modelo paisa.

La DJ prosiguió a contar las cosas que le funcionaron para sanarse. “Lo primero que hice fue no contarle a nadie porque hay un efecto en el universo, que lo que tú le pones la atención y lo compartes con los demás se expande”, aseguró Natalia.

La modelo dice que normalmente “la gente cuando tiene una enfermedad” lo que inicialmente hace “es llamar a la mamá, al mejor amigo o a la pareja”, algo que no recomienda porque “lo que están pensando los demás influye en tu energía y en tu universo”.

Natalia París, modelo colombiana. | Foto: TikTok Natalia París

“Lo segundo que comencé a hacer fue incrementar mis meditaciones. Yo practicaba desde que estaba en el colegio las meditaciones. Me dediqué a meditar y a imaginarme en mis pensamientos el momento en el que pasaban dos años, visitaba al médico y me decía: ‘Natalia, esto es un milagro, ya no tienes nada’. Ese mismo pensamiento lo repetía una y otra vez”, detalló París.

En tercer lugar, Natalia cuenta que se enfocó en una buena alimentación: “Yo siempre había tenido una muy buena alimentación, pero ahora, siendo consiente de ese tumor que tenía atrás, cambié mi alimentación por completo. Antes negociaba y los fines de semana me comía un helado o una comida chatarra. Durante todos estos días no me comí ni un dulce. El dulce es el precursor de la creación de más tumores y células cancerígenas”.

Asimismo, la DJ dice que ponía vibraciones a través de la música. “Ponía muchos tambores, tocaba el triángulo que genera unas vibraciones que son sanadoras. Mejor dicho, busqué todas las herramientas que me ayudaron a sanar”, detalló.

“Estoy convencida de que somos dioses, que somos magos. Obviamente a veces se nos olvida. A mí se me olvida y cometo errores de todo tipo, pero otra vez vuelvo, me centro y me conecto con mi esencia. Sé y lo comprobé con esta historia que somos magos y tenemos el poder de sanarnos”, concluyó Natalia París.

Finalmente, la empresaria paisa dejó unas fotos de las radiografías en las que aparece que se curó del tumor para reiterar que “todos, todos, sin excepción, tenemos el poder de sanarnos”.