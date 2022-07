“Transmi rumbero”: pasajeros de un bus de transporte público bailaron los éxitos de Karol G

Este viernes, varios usuarios de TransMilenio no dudaron en bailar y cantar al ritmo de las canciones de Karol G. En esta oportunidad, y al aparecer en hora pico cuando la afluencia de pasajeros es mayor, empezaron a corear la canción Bichota.

“Yo también tengo una Jeepeta, la tеngo fuletea’ con to’a mi’ shortie’. Dejamo’ el miedo en la gaveta, cuida’o con lo que sube pa’l story”, se les oye cantar mientras sonríen.

El video que fue publicado por el usuario de TikTok @soyjakoh que se volvió viral en todas las redes sociales.

Además, esta no fue la única canción que interpretaron los usuarios de transporte público de Bogotá, pues también lo hicieron con su sencillo icónico Tusa.

Los comentarios en las redes sociales

Así mismo, los usuarios de Instagram no dudaron en comentar dicho episodio.

“Sin tapabocas y a cuántos dejarían sin celular y billetera”; “Pues muy bueno por esos pasajeros que se hacen al ambiente de camino a su trabajo, pero así de lleno y sin tapabocas, que miedo con ese covid otra vez alborotado”; “¿Cuándo nos vamos en el Transmi rumbero Jajajajaj?”, son tres de los cientos de comentarios que se pueden leer.

Karol G hace historia

Cabe recordar que la cantante colombiana lanzó su canción Bichota en octubre de 2020, que en YouTube, ya suma más de un billón de reproducciones. Adicionalmente, la cantante de género urbano recibe el apodo de Bichota, asociado con esta producción musical.

Tal ha sido el éxito que ha tomado la letra de esta canción que aún, luego de casi dos años de su lanzamiento, muchos internautas la siguen escuchando.

“Desde que descubrí a este artista no he parado de sorprenderme. Un tema mejor que el otro. Trabajaré duro para algún día colaborar contigo”; “Era de esperar que esta canción llegara al billón, ¿quién aquí reproduciendola a todo volumen para celebrarlo?”, son algunos comentarios.

Karol G, es una mujer, de 31 años de edad, que ha revolucionado el género urbano. Su presencia en diferentes eventos como el Coachella, donde hizo un homenaje a las mejores canciones latinas que se han escuchado en los últimos tiempos, fue uno de los tantos escenarios que la han admirado.

Además, sus cariño por muchos de sus colegas los demostró en cada uno de los conciertos que tuvo en varios países de América Latina, entre ellos México, donde la ex integrante del grupo RBD, Anahí Puente, participó en su tour interpretando la canción Sálvame, un éxito generacional.

Por lo tanto, en las últimas semanas arrasó con más de 9 galardones en los Premios Tu Música Urbano que se celebraron en Puerto Rico.

“No pude estar ahí porque ando por fuera trabajando en un montón de cosas que vienen”, dijo al no haber asistido al evento, mientra aseguraba que ”vienen (...) cosas muy chimbas que vamos a seguir celebrando en el nombre de Dios”.

Entre tanto, la intérprete de 200 copas se encuentra en una gira por Europa, conociendo a su vez, los paisajes del mediterráneo.

El sin filtro de la artista colombiana

Además de ser una mujer talentosa, también es una joven que ha demostrado tener amor propio, por lo que en diferentes posts de su perfil de Instagram que acumula más de 54 millones de seguidores deja ver su escultural cuerpo.

“Mujer hermosa, que no teme mostrarse al natural y aparentar la figura ‘perfecta’ me hace amarme y me hace sentir tan bien, porque el querer ser perfectos nos esclaviza. La adoro, simplemente espectacular”, escribió una fan.

A lo que otro seguidor respondió: “Se puso más linda, más chula. Ahora está puesta pa’ ella. Y aunque siempre ha sido bella”.