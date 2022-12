Tras varios años, Drew Barrymore reveló que dejó atrás el celibato y está en el “mundo de las citas”

Una de las más queridas y reconocidas actrices de los 80′s y 90′s en Estados Unidos, Drew Barrymore, quien había revelado a los medios de comunicación que desde hace 6 años había decido dejar de tener relaciones sexuales, y recalcando que no “odiaba” el sexo, explicó que ahora entendía de forma diferente este tipo de encuentros.

Y aunque fue sorprendente la revelación de la actriz, justo antes de finalizar este 2022 Barrymore indicó a su audiencia que había vuelto al “mundo de las citas”, declaraciones que indicaron que la artista conocida por su protagónico en Los ángeles de Charlie, La mejor de mis bodas, entre otras reconocidas películas ha decido integrar a una persona a su vida, luego de haber pasado un largo tiempo dedicada a sí misma y a su familia.

Es de recodar que, Barrymore indicó a inicios de este año en medio de una sus entrevistas para el programa The Drew Barrymore Show, que se había abstenido de tener relaciones sexuales durante seis meses para su papel como sacerdote jesuita en 2016, en la película de Martin Scorsese, Silence, pero su celibato habría continuado tras su divorcio y por seis años.

Aunque, fue justamente en el mismo programa que en medio de una entrevista con Whoopi Goldberg, en la que Barrymore le preguntó a Goldberg si ya tenía pareja, y al final de la respuesta se terminó revelando que el “ángel de Charlie” terminó su celibato y ya estaría intentando reactivar su vida amorosa.

“La última vez que estuviste aquí, las dos estábamos solteras, tu no estabas saliendo con nadie, ¿estás saliendo con alguien ahora?”, preguntó Barrymore a Goldberg, pero esta última actriz indicó que seguía sin pareja, pero la entrevistadora aprovechó para decir: “yo sí”, dejando en claro que había comenzado a tener citas.

“Debido a que habían pasado tantos años, comencé a preocuparme un poco, como si me dijera: ‘soy demasiado buena para estar sola’”, continuó agregando la actriz.

Anteriormente, la actriz, de 48 años, tuvo que salir a aclarar las declaraciones mal interpretadas por los internautas a través de su blog cuando indicó que había decido tener un celibato, donde explicó su pensamiento real sobre el sexo y el motivo por el cual no ha vuelto a tener ningún encuentro sexual desde su divorcio con el actor Will Kopelman.

“Para que conste, no odio el sexo. Finalmente he llegado a la epifanía de que el amor y el sexo simplemente no son lo mismo. Además, cuando creces y estás en un matrimonio con hijos, piensas que solo estarás con esta persona por el resto de tu vida. Pero luego, ¿qué pasa cuando eso no sucede?”, precisó.

“Algunas personas pueden salir de un matrimonio o una relación y en un futuro cercano encontrarse en otra relación. No hay nada de malo en eso, no juzgo porque para algunas personas eso realmente funciona. No funcionó para mí”, dijo Drew en su blog. Además, según sus declaraciones, el no tener encuentros íntimos es una forma de “honrar el estado de luto” por la pérdida de su núcleo familiar.

En 2016, ambos actores (Will Kopelman y Drew Barrymore) tomaron la decisión de divorciarse, tras haber estado casados durante cuatro años. Fruto de su amor tienen dos hijas: Olive, de 10 años, y Frankie, de 8. Ellas serían la razón por la que la actriz tomó la decisión de enfocarse en sus hijas y en el crecimiento de su vida personal.