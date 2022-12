Video: a mujer se le aguó el concierto de Bad Bunny por un dron que le cayó en la cabeza; ¿presentará demanda?

El aparato le cayó en la cabeza y se le enredó en el cabello; aunque inmediatamente el personal de logística la ayudó, el equipo del cantante no ofreció ninguna disculpa ante el incidente.

Bad Bunny, más conocido como ‘El Conejo Malo’, es uno de los artistas más representativos e influyentes entre los jóvenes hoy día. El artista urbano se encuentra con su gira World’s Hottest Tour por Latinoamérica, en varios países; es por esto que ha estado en boca de la prensa por diferentes sucesos.

Recientemente, el cantante puertorriqueño sufrió una caída en medio del concierto que se estaba llevando a cabo en Guatemala; además, en medio de su gira se dio a conocer que Bad Bunny es el artista más escuchado en Spotify, una de las principales plataformas digitales para escuchar música.

Ahora, un hecho empañó uno de sus conciertos en Argentina. Mientras su público asistente disfrutaba del espectáculo, un dron cayó sobre la cabeza de una mujer, enredándole su cabello, justo cuando ella se encontraba disfrutando de su repertorio musical. El personal de logística inmediatamente se acercó a la joven para ayudarla.

“Solamente me arrancó un poco de pelo porque no podían desenredármelo”, dijo la mujer a un medio de comunicación, citado en un video de Johnny Torres.

La mujer afectada por el dron se mostró inconforme por el incidente, ya que por parte del equipo del cantante no recibió ninguna disculpa; solamente estos se pusieron en contacto con ella, enviándole un correo electrónico con darle una entrada para el siguiente show, pero por la lejanía de su lugar de vivienda al evento no pudo asistir.

Los internautas viralizaron el video y reaccionaron ante él, incluso bromearon que ella podría presentar demandas ante el artista por su logística, siendo recompensada por una gran cantidad de dinero. Sin embargo, aún se desconoce si tomó o no represarías en contra de lo ocurrido.

Fanática se decepcionó tras ir a un concierto de Bad Bunny: “no vale lo que pagué”

Durante su visita en Colombia, más exactamente en la capital de la nación, varios de sus seguidores se mostraron satisfechos con la presentación del cantante; sin embargo, otros intentaron entrar al concierto a la fuerza y sin boleta, hecho que generó casos entre los organizadores del evento y los asistentes.

Pese a que en Colombia la mayoría de los asistentes quedó satisfecho con la presentación del artista, en México no pasó lo mismo. Por medio de redes sociales, varios mexicanos dieron su opinión frente al show de Bad Bunny y la mayoría expresaron su gratitud con el artista al haber visitado su nación; sin embargo, los comentarios de una joven se hicieron virales, luego de que esta manifestara que la presentación del artista no fue proporcional a valor que ella pagó por la entrada.

“Todos los que vayan a venir, no vengan con la expectativa muy alta porque, la verdad, nada novedoso. No se veía casi nada, el show, pues, medio ‘mosqueado’, Benito viene a tu lugar (yo estaba al frente) como 3 segundos y se va y vuelves a no ver nada”, dijo.

La joven aprovechó para mencionar que no solo no pudo ver al artista, sino que las luces y el sonido eran deficientes.

“Genuinamente, me gusta mucho Bad Bunny, pero este show es una estafa, le duela a quien le duela. Ni el show de luces, ni la decoración, ni el sonido, ni NADA de lo que estuvo en el show hacen un boleto de 10 mil pesos mexicanos (2′442.000 pesos colombianos, aproximadamente) DIGNO de pagarse. Este show estaba para pagar 4 mil pesos a lo mucho”.

Los comentarios de la joven se hicieron virales, pese a que ella bloqueó el acceso a sus tweets. Además, este tema se convirtió en un debate en Twitter en donde se habló de cuanto sería el valor adecuado para la boleta; además, se habló de la calidad de música del artista.