Video | Arelys Henao, bastante afectada junto al féretro de Darío Gómez

El mundo de la música continúa lamentando la muerte del ‘Rey del Despecho’, Darío Gómez, el pasado martes 26 de julio, en la Clínica Las Américas.

De acuerdo con un comunicado de la clínica, Darío Gómez ingresó a esa institución “en estado de inconsciencia luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar”. Ya en el lugar, afirmaron que le realizaron “maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar sin que dieran resultados”.

Tras lo anterior, los seguidores del famoso artista fallecido no dejan de lamentar su partida. A propósito, este miércoles, la también cantante de música popular Arelys Henao se vio bastante afectada con la muerte de Darío Gómez.

Arelys Henao fue una de las primeras personas que hizo presencia en el coliseo de voleibol Yesid Santos en Medellín. Allí, estuvo inconsolable al lado del féretro del ‘Rey del Despecho’.

La tristeza y dolor fue tal al estar al lado del féretro que los acompañantes de Henao debieron sujetarla para evitar alguna descompensación.

Arelys Henao, indignada por foto de Darío Gómez muerto

Tras la confirmación de esta lamentable noticia, la cantante Arelys Henao no pudo ocultar su tristeza y le dedicó unas emotivas palabras al ‘Rey del Despecho’. Asimismo, compartió en su cuenta personal de Instagram algunos de los mejores momentos que pasaron juntos.

“Tengo mi corazón destrozado, jamás pensé hacer esta publicación. La partida de mi mentor y mi amigo, Darío Gómez. No puedo describir lo que siento. Tantos momentos que hoy pasan por mi mente, que parece increíble su partida. ¡Gracias por tanto, maestro!”, escribió la antioqueña.

Henao, de igual manera, aseguró este miércoles en Día a Día que hace menos de un mes habló con el reconocido cantante de música popular, quien la felicitó por su bionovela.

Con respecto a su deceso, la artista aseguró que ella fue una de las primeras personas que supo que el antioqueño estaba siendo atendido en la Clínica Las Américas, ya que una de sus sobrinas ―que es enfermera― le avisó.

“Mi sobrina tiene un amigo que trabaja en esa clínica, y nos dijo que no había muerto. Empezamos a orar y tenía la esperanza de que él iba a salir de este duro episodio, porque tuvo tres paros cardíacos. Sin embargo, no pudo volver y ahí me derrumbé”, indicó.

La antioqueña también aprovechó el diálogo con el matutino para mostrar su indignación y cuestionó la indolencia de algunas personas que difundieron una fotografía de Gómez en el centro médico.

“Lo que más me hizo llorar fue la inclemencia y el amarillismo de la gente. Cómo le sacan una foto a Darío apenas murió, eso me partió el corazón”, aseguró inicialmente la reconocida cantante.

Luego, añadió: “Me dolió mucho. Yo creo que eso son cosas bastante íntimas, y esa foto se volvió viral. Tenemos que aprender también a ser prudentes un poco, por respeto con la familia”.

Arelys Henao afirmó finalmente que siempre estará muy agradecida con el ‘Rey del Despecho’ debido a que él fue una de las personas que más la apoyó durante toda su carrera musical.