Video | Karol G brilló en su presentación en el Festival de Viña del Mar

La cantante colombiana Karol G abrió los fuegos la noche del domingo (19 de febrero) en la jornada inicial del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, suspendido durante dos años por la pandemia del covid-19.

La 62º edición del certamen chileno, que se extenderá por seis noches, tendrá como otros números fuertes al argentino Fito Páez, la estadounidense Christina Aguilera, el colombiano Camilo y a los chilenos Los Jaivas.

Karol G y Cris MJ interpretando "Una Noche En Medellin" Remix en Viña del Mar. pic.twitter.com/fTjEAKxfMZ — Strip Love Tour (@STRIPLOVETOURKG) February 20, 2023

Karol G cautivó a un encendido público en el anfiteatro de la Quinta Vergara desde el primer momento, lo que le permitió llevarse los trofeos del festival: las gaviotas de plata y de oro.

La colombiana invitó además al escenario a cantar a los chilenos Myriam Hernández y Cris MJ, prueba de su versatilidad musical, que va desde la música romántica al trap.

👏 ⭐️ Karol G se mandó un showsazo en Viña del Mar.



Karol es talento, ella canta muy bien y tiene una banda increíble. Aquí invitó a cantar a Miriam Hernandez



Karol dijo: "Toda mi vida he cantado esta canción y esta noche es como un examen para mí", pic.twitter.com/Z8haHBGKO6 — Gaby Jurado Calvo (@GabyJurado7) February 20, 2023

El festival viñamarino guardó silencio en 2021 y 2022 por la medidas para intentar contener el avance de coronavirus. Algo inédito en su historia, ya que ni la ocurrencia de cataclismos, como terremotos, o el golpe de Estado de 1973 cancelaron este show del Pacífico sudamericano.

Con una supremacía de artistas femeninas en el escenario y una fuerte presencia de exponentes de la llamada música urbana, el festival ha dejado en un segundo o tercer plano las competencias de canciones internacionales o folclóricas.

Exitazo de Karol G en el Festival de Viña del Mar pic.twitter.com/kpsk1IWjYm — Boris (@borismonsalve) February 20, 2023

El video que encendió las alarmas de una posible reconciliación entre Karol G y Anuel AA

Una de las cantantes colombianas más queridas y relevantes de la industria de la música internacional, Karol G, en los últimos días compartió con sus fanáticos uno de los momentos más especiales del año, su cumpleaños.

La Bichota nació el día de los enamorados en el mundo, 14 de febrero, el Día de San Valentín, y sus seguidores no dudaron en recordarle su admiración y regalarle los mejores mensajes, algo que la cantante no dejó de agradecer y compartirlo con sus casi 60 millones de seguidores. En unas impactantes fotos que le han dado la vuelta al mundo, una de las imágenes deja ver sus grandes curvas, tatuajes en los brazos y una gran sonrisa.

La cantante celebró su cumpleaños número 32 - Foto: @karolg

Una de las noticias que sorprendió al mundo fue la ruptura de Karol G con Anuel AA con quien estuvo comprometida y derrochaba amor en redes sociales. Los artistas compartieron tres años de relación y miles de fanáticos esperaban que volvieran a estar juntos.

“El amor que sentimos durante estos casi tres años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico, (...) Te amo, Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinita. RHLM”, fue lo que comentó Karol G mediante historias de Instagram cuando terminó su relación con Anuel.

Anuel AA y Karol G en agosto de 2020. - Foto: Instagram: @anuel

De igual forma, se veía que habrían terminado en buenos términos y que aún había mucho cariño, tanto que la paisa jamás borró sus fotos en las redes sociales.

Anuel decidió compartir una noticia meses después que hizo despertar mucha rabia entre los fanáticos de la Bichota, puesto que hizo pública su relación con Yaillin, con quien tiempo después al parecer se habría casado y esperaría su primera hija.

La pareja de latinos ha sido una de las más mediáticas en 2022. - Foto: Instagram: @yailinlamasviralreal

Sin embargo, esa relación terminó, así lo confirmo en el programa El gordo y la flaca de Univisión.

“Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. No vamos a estar hablando o haciendo un circo, hablando de por qué sí o por qué no, ¿entiendes lo que te digo?”, dijo el artista puertorriqueño en un clip, donde apareció con un saco y unos lentes oscuros.

*Con información de AFP.