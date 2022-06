Video | Nacho desmintió rumores de infidelidad hacia su pareja

A pesar de los rumores que circularon hace semanas sobre una supuesta separación entre Melany Mille, quien es la pareja del cantante venezolano Nacho, ambos decidieron hacer un video para redes sociales en el que aclaran la situación.

Al parecer, todo habría sido un “experimento social”, desde las conversaciones filtradas en las redes donde se evidenciaba una supuesta crisis en la relación de la pareja, presuntamente porque el cantante no pasaba el suficiente tiempo con su familia y además le habría “mentido a su esposa”.

Como si fuera poco, y para que tuviera un poco más de sentido, Mille habría borrado las fotografías que tenía con el cantante, todo esto para ver la reacción de las personas en redes sociales, así como ver cómo la prensa documentaba esta situación.

“Hola, hola, aquí estamos para comunicarte que acabas de ser parte de un experimento social que culminó con mucho éxito”, confirmó Nacho, afirmando que la pareja fue quien difundió las conversaciones para poder iniciar el rumor.

“Experimento que tenía como objetivo exponer y evidenciar la calidad de ser humano que eres”, sentenció Mille, sobre los resultados que buscaban obtener con la difusión del rumor, recalcando que recibieron cientos de mensajes, así como estuvieron monitoreando titulares de prensa, y habrían llegado a la conclusión de que las redes sociales potencian y hacen que fácilmente se creen mensajes manipulados.

“Un buen porcentaje de lo que se ve en las redes es fabricado y que cada quien crea su fantasía y su nivel de falsedad. ¿Crees tener la capacidad de distinguir entre lo real y lo que está manipulado?”, fue la reflexión de Mille, quien insistió en que muchas personas alegaron una presunta infidelidad por parte del cantante.

“Estos comentarios demuestran realidades muy distintas a la nuestra, cada expresión que sale de ti es la evidencia de lo que tú eres, de lo que llevas por dentro, de lo que estás hecho”, afirmó Nacho, haciendo un llamado a sus seguidores para que reflexionaran sobre sus conductas.

En ese mismo sentido, Mille sentenció: “De la abundancia del corazón habla la boca. Cada palabra que dices o que escribes son reflejos de tu experiencia y el resultado de tus propias carencias”, haciendo referencia a una frase bíblica, así como evidenciando el daño que algunos de los internautas habrían causado sin ningún motivo.

Es de recordar que, justo meses después de la separación de la anterior pareja de Nacho –con quien tuvo tres hijos varones– se conoció el embarazo de Mille, quien ya tenía ocho meses de gestación, por lo que fue juzgada, presuntamente, como la persona que habría interferido en la anterior relación, situación que no dejaron pasar los internautas en este “experimento”, para criticar a la modelo y presentadora, y afirmar que “el que la hace la paga”.

“A mí me ha tocado enfrentarme a una tormenta de señalamientos injustos desde el inicio de mi relación con Miguel, porque se me adjudican culpas que verdaderamente no tengo, pero hoy comprendo que Dios me ha querido hacer más fuerte. Más importante que la opinión de terceros, es mi tranquilidad y el agrado que tengo con mi conciencia”, fue la reflexión de Mille sobre las acusaciones en su contra.