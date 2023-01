Viral en redes: mujer confundió a su hijo en un aeropuerto y abrazó a un desconocido

Uno de los momentos esperados por quienes hace mucho no ven a sus seres queridos es el de correr a abrazarlo, en especial si el reencuentro se da en un aeropuerto, no en vano, es una escena que incluso recrean en el cine. Sin embargo, hay quienes por ser despistados pueden echar a perder un instante, como se puede observar en un TikTok que se volvió viral.

Domingo Mendoza, un usuario de esta red social, subió el video del reencuentro con su mamá en una terminal aérea. Lo curioso es que cuando corrió a abrazarla tras cuatro años, una señora se ‘coló' en el reencuentro, al parecer porque lo confundió con un familiar y le estiró los brazos.

El sujeto al que confundieron llevaba años sin ver a su mamá, pero una desconocida, sin quererlo, arruinó el reencuentro. - Foto: Captura TikTok: @domingomendozaa

En un comienzo, Domingo intentó evadir a la desconocida pasando por el lado, pero él, para no hacerla sentir mal, también le brindó un abrazo. La sonrisa de volver a ver su mamá se mezcló con la de observar a una señora confundiéndolo con alguien más.

La mujer desconocida incluso abrazó a quien, al igual que ella, recién arribaba a su tierra; también a su esposo. Solo después de unos segundos cayó en cuenta de la equivocación, como lo evidencia el video, y algo apenada, salió a correr a quienes en verdad esperaba ver.

El momento en el que la señora se da cuenta que se equivocó de familia. - Foto: Captura TikTok: @domingomendozaa

“Yo le di su abrazo también”, escribió Domingo, frase que acompañó con un emoji ‘estallando’ en risa. Por supuesto, hubo todo tipo de comentarios hacia el cómico video.

“Les cuento a mí me pasó cuando vi a mi mamá después de 20 años: me equivoque de mamá, lloré tanto con esa señora que no lloré con mi mamá”, explicó una usuaria de TikTok, a la que le llovieron cientos de ‘me gusta’. “Primera vez que no lloro con un víideo de reencuentro, sí que pasaron varias cosas en menos de un minuto”, dijo alguien más.

También hubo quienes acudieron al perfil de quien dijo ser el verdadero hijo de la señora, al que confundió con Domingo Mendoza, pero lastimosamente, al parecer, no captó el momento de la equivocación de su mamá y su reencuentro, es decir, lo que algunos usuarios denominaron la segunda parte del video.

“Aquí, los que fuimos al perfil del que dice ser el hijo, pero no tiene la segunda parte”, comentó una usuaria.

No besó a su esposo durante la boda

Una boda civil se convirtió en tendencia por la forma en que se desarrolló uno de los instantes más esperados. - Foto: TikTok @madimelendez

Los momentos que resultan trascendentales en la vida de algunas personas ya no solo quedan compilados en el tradicional álbum de fotografías y en la memoria de quienes los presencian. Las herramientas tecnológicas se suman a otra alternativa para almacenar distintas etapas como el día de los quince años, graduación de la universidad, embarazo y hasta matrimonio.

En relación con este último ejemplo, una mujer se convirtió en tendencia en redes sociales por dudar cuando llegó el instante de dar un beso a su esposo, en pleno matrimonio. A la joven, que aparece en TikTok como Madi Meléndez, le costó sellar con ese gesto el vínculo y nuevo camino que había decidido emprender con su pareja y; como en otros casos, todo quedó registrado en video.

La razón de su indecisión fue confirmada por la misma novia, quien atribuyó su “pena” a que estaban los papás de ambos como testigos del vínculo. El clip, cuya duración no supera los 40 segundos, comienza con una ronda de aplausos previo a uno de los momentos más esperados (más allá de si la boda es civil o por la iglesia). El novio tomó la iniciativa, pero la reacción de su ahora esposa generó risas en el lugar, incluso del juez.

“Está mi papá (...)”, fue la respuesta de Meléndez, cuando no logró mantener el control y mientras su progenitor la grababa, lo que aumentó en ella los nervios.