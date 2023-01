Yéferson Cossio compartió particular formulario para mujeres que se quieran ‘postular’ para ser su novia

Yéferson Cossio se convirtió en uno de los creadores de contenido más famosos de Colombia, debido a las ideas y proyectos que compartió en plataformas como YouTube, Facebook e Instagram. El paisa conquistó con sus ocurrencias, sus chistes, sus bromas y los videos que grabó en compañía de sus amigos y familiares.

Uno de los detalles que más despertó curiosidad en los fieles fanáticos del antioqueño fue su vida amorosa y sentimental, la cual se vio rodeada de noticias por la relación que sostuvo con Jenn Muriel y el amorío pasajero que llevó con Aida Victoria Merlano. Una vez terminó estas historias, el influencer decidió llevar la soltería y reencontrarse consigo mismo antes de abrirle la puerta a una nueva mujer.

No obstante, recientemente, Yéferson Cossio despertó reacciones entre los usuarios de Instagram con una historia que publicó en su cuenta oficial, dejando a la vista un formulario para que las mujeres interesadas en tener una relación amorosa con él lo llenaran. El creador de contenido puntualizó en ciertos aspectos, iniciando con las características físicas y las actividades que realizan estas personas.

Según se detalló en el post, recopilado por una cuenta de chismes, este particular formulario, que habría sido publicado en tono gracioso, se interesaba en saber sobre la figura de la mujer, si tenía tatuajes y perforaciones (debían especificar en qué zonas), si tenían hijos o alguna ETS; además de los tamaños de sus glúteos y senos.

Aunque este formulario era una broma, lo que llamó la atención fueron otras preguntas como el número de hombres con los que ha tenido relaciones, el número de mujeres con las que ha estado, si solía llorar o no, si ha sido infiel en algún momento y si dejaban que las mamás influyeran en los vínculos emocionales que sostenían con alguien.

“Solicitud de novia. Llenar correctamente el formulario”, escribió Cossio junto a varios emojis de risas.

Lo cierto de toda esta publicación es que Yéferson Cossio aprovechó para buscarle el lado gracioso e imprimirle humor, ya que en constantes ocasiones lo cuestionan sobre su vida sentimental y personal. El paisa manifestó antes que no está buscando novia y disfrutaba de su soltería.

Yéferson Cossio destapó rentable negocio con el que hace dinero

Pese a que no mencionó a nadie en específico, el antioqueño manifestó que la mayoría de creadores de contenidos prefieren hacer ese tipo de productos audiovisuales debido a que son más rentables. Asimismo, enfatizó que la misma audiencia hace que estos se vuelvan estúpidos.

El joven, de igual manera, aprovechó el momento para mostrar que por un video idiota, como lo calificó él mismo, recibió cerca de 25 millones de pesos, mientras que por uno educativo no ganó ni 2 millones de pesos.

“La idea es mostrarles por qué existimos tantos influenciadores idiotas. En diciembre compré más de 300 regalos de Navidad para los niños de Pereira y algunos niños con cáncer, ese video me costó 30 millones, y solo recibí de ganancia un millón. Ahora, me gasté 50.000 pesos en pelotas de plástico y las usé para joder a mi hermana. Ese contenido me dio 25 millones de pesos”, indicó inicialmente.

Ante la viralización que tienen ese tipo de videos, el influenciador colombiano puntualizó que la culpa es de la gente que prefiere consumir idioteces. Asimismo, recalcó que la audiencia es la responsable de que muchos creadores de contenidos reciban grandes cantidades de dinero.

“No es que los ‘influencers’ hagan contenido idiota, es que ustedes nos idiotizan. Porque esto es trabajo, si la gente no hace contenido de calidad, que eduque y todo eso, es por culpa de ustedes. Ustedes prefieren ver a alguien como yo; excavando un hueco, llenándolo de pelotas y haciendo que la hermana se caiga, por encima de alguien que eduque”, agregó Cossio.

Luego, precisó: “Ustedes son unos morbosos, les gusta ver eso y a ese video de la cámara sí le he hecho plata, como un hijuemadre. Antes de juzgar este tipo de cosas, y otras que hacen otros ‘influencers’, traten de ir más allá y vean cómo es que funciona este mundo. Que para bien o para mal, así funciona y así uno hace plata”.