¿Acertó? Sinuano Día y Noche: Conozca los números ganadores de los sorteos del lunes 6 de octubre
El Sinuano Día juega todos los días desde las 2:30 p. m.
Este lunes 6 de octubre de 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo de Sinuano Día, dejando como resultado ganador el número 5297, con quinta en 0.
Esta jornada estuvo marcada por la expectativa de los jugadores, quienes cada fin de semana esperan ansiosos los resultados de este popular juego de azar.
La tradición de El Sinuano, tanto en su edición de Día como de Noche, mantiene viva la ilusión de miles de personas que buscan cambiar su destino con un golpe de suerte. Muchos participantes eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras cargadas de significado, con la esperanza de acertar y quedarse con el tan anhelado premio.
Cabe resaltar que los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que refuerza la transparencia del proceso y mantiene la emoción de los seguidores de esta reconocida lotería.
Resultados del sorteo 13.113 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 5297
- Número ganador de cinco cifras: 52970
Resultados del sorteo 13.114 de la lotería El Sinuano Noche
- Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
- Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
Últimos seis sorteos de El Sinuano Día
- 5 de octubre de 2025: 1283
- 4 de octubre de 2025: 8400
- 3 de octubre de 2025: 7697
- 2 de octubre de 2025: 2542
- 1 de octubre de 2025: 5853
- 30 de septiembre de 2025: 9241
Últimos seis sorteos de El Sinuano Noche:
- 5 de octubre de 2025: 7184
- 4 de octubre de 2025: 0743
- 3 de octubre de 2025: 3828
- 2 de octubre de 2025: 4035
- 1 de octubre de 2025: 4427
- 30 de septiembre de 2025: 3427.