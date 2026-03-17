Loterías

Cayó Miloto en Envigado: nuevo millonario se llevó 250 millones de pesos

Miles de personas juegan esta lotería.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

17 de marzo de 2026, 7:41 p. m.
Miloto
Miloto Foto: Montaje Semana

Colombia tiene un nuevo millonario gracias a los juegos de azar. Este lunes, 16 de marzo, cayó Miloto en Envigado, completando un nuevo ganador de la popular lotería.

Por medio de un comunicado de prensa, Miloto informó que la persona que resultó ganadora adquirió el tiquete en modalidad automática con los números 02-03-05-31-07.

MiLoto: sorteo del lunes 16 de marzo con un acumulado de 200 millones de pesos

“¡Cayó Miloto en Envigado! La suerte vino en modalidad manual, vendido en http://Baloto.com. Dejando un ganador de $250 millones. ¡Felicidades!“, destacó Miloto.

El ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en la página oficial. Esta lotería se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial —www.baloto.com—, y también en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS en todo el país, así como en las principales cadenas de grandes superficies.

Loterías

¿Apostó en la lotería?: Consulte si ganó millones de pesos con Super Astro Sol este martes 17 de marzo

Loterías

Resultado Lotería Chontico día y noche del martes 17 de marzo de 2026

Loterías

Números ganadores de la lotería El Sinuano de hoy martes, 17 de marzo: cifras cargadas de suerte

Loterías

Loterías del 17 de marzo: consulte el premio mayor de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Loterías

¿Quién se llevó el premio hoy? Resultados de la Lotería Antioqueñita Día y Tarde de este martes 17 de marzo

Loterías

Resultados Baloto hoy 16 de marzo de 2026: Números ganadores y Revancha

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 16 de marzo de 2026

Loterías

MiLoto: sorteo del lunes 16 de marzo con un acumulado de 200 millones de pesos

Loterías

Miloto: sorteo del viernes 13 de marzo con un acumulado de 200 millones de pesos

Loterías

Miloto: números ganadores del 12 de marzo de 2026

Con cada sorteo, Miloto sigue consolidándose como el juego que más cae en Colombia y el que más millonarios deja en el país. Desde su lanzamiento, Miloto ha entregado miles de millones en aportes a la salud del país”, destacó la marca.

Esta noche se desarrollará un nuevo sorteo, el cual contará con un premio de 120 millones de pesos. Las personas interesadas podrán disfrutar del sorteo por medio del Canal 1 y las redes sociales.

“Las mejores aventuras también empiezan con una gran idea.Con $120 millones de MiLoto, ese negocio que imaginas puede pasar de plan a realidad”, señaló Miloto.

Sorteo 28 de agosto
Ganador del 16 de marzo de 2026. Foto: Montaje Semana

¿Cómo es el sistema de juego de MiLoto?

El billete de MiLoto cuesta $4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362. El próximo sorteo, que se desarrollará el lunes 1 de diciembre, volverá a su premio inicial de 120 millones de pesos.

Resultado Lotería Chontico día y noche del martes 17 de marzo de 2026

El plan de premios es el siguiente:

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden; gana recambio.