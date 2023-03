A esto equivale el salario mínimo en Venezuela para 2023, ¿para qué alcanza?

En el último tiempo, las diferentes medidas adoptadas en los países latinoamericanos y del resto del mundo han generado preocupación en los expertos en materia de inflación, que se ha visto impulsada hacia el alza.

Y en este caso, no está exento Venezuela, que registró una inflación anual de 234% en 2022, según anunció en enero de este año la vicepresidenta Delcy Rodríguez, contra 686,4% del año anterior.

“En diciembre de 2018 la inflación era del 130.000% y cerramos el año 2022 con un 234 %”, indicó Rodríguez durante un encuentro con empresarios turcos y venezolanos.

Por esto, es que los ojos de los ciudadanos de los países están puestos sobre en cuánto quedarán los respectivos salarios mínimos, que en el caso colombiano, el actual Gobierno informó que a partir del acuerdo tripartito, se logró fijar el incremento del 16%; pasando de un millón de pesos a un millón 160 mil pesos. A esto, se le sumó el auxilio de transporte por $140.000, quedando el mínimo para el próximo año en un millón 300 mil pesos. En dólares, este nuevo salario mínimo se ubica por encima de los 246 dólares.

Algunas de estas decisiones pueden revelarse antes que se acabe el año. Sin embargo, otras se generan durante el año que empieza, lo que genera que muchos hogares tengan que subsistir por varios meses con el mismo salario mínimo del año pasado, tal y como sucede en Venezuela, donde el nuevo incremento comenzará a regir después del primero de mayo del 2023.

Con base en lo anterior, la organización no gubernamental Provea alerta sobre los impactos que generará para el costo de vida de las familias venezolanas, el iniciar el próximo año con un salario mínimo que no supera ni los 10 dólares, y que no es capaz de mitigar las necesidades básicas de la mayoría de la población.

Según expresa la entidad, la canasta alimentaria básica en el vecino país tiene un costo de 7.146 bolívares, equivalente a 459 dólares —más de 2 millones de pesos colombianos—; por lo que el salario mínimo se queda corto al representar 130 bolívares o 8,34 dólares aproximadamente, que al convertirlos a la moneda colombiana, no alcanzan ni para 40 mil pesos.

Vale la pena recordar que recientemente se logró ver un ataque emprendido a través de las redes sociales por la congresista estadounidense de origen latino María Elvira Salazar en contra de Nicolás Maduro Moros. Esta arremetida se da cuando el presidente de Venezuela está cerca a cumplir 10 años en el poder.

A través de una publicación realizada este lunes 27 de marzo, a través de sus redes sociales, la política republicana de origen cubano reiteró su posición sobre la desventura que ha significado el gobierno de Nicolás Maduro, y en general el régimen chavista para Venezuela.

Lamentó que uno de los países más prósperos de la región, en las décadas pasadas, terminara cayendo en tan ingentes niveles de pobreza, y se sumiera hoy por hoy en una crisis social y económica como la que viven sus ciudadanos.

En su intervención, la representante por el Estado de La Florida recordó que en los últimos años, la crisis en Venezuela ha derivado en la migración de un estimado de 7 millones de habitantes, refiriendo sobre el particular que es “la mayor cifra de refugiados en el mundo”, y apuntando que “ninguna guerra civil ha logrado ese número de migrantes”, responsabilizando de ello al régimen de los presidentes Maduro Moros y Chávez Frías.

La congresista estadounidense lamentó, a través de un pronunciamiento público, posteriormente recogido en sus redes sociales, que un país con una de las mayores reservas petroleras en el mundo, hubiese terminado sumido en una situación que ha referido que actualmente, según las cifras reveladas por Salazar, “el 90% de la población de Venezuela viva en la pobreza”.

En la misma senda de lo anterior, la política cubano-estadounidense también reportó que de acuerdo a recientes mediciones, 8 millones de los venezolanos que permanecen en el país, y que no han tomado parte de la ingente diáspora migratoria que ha llegado a otros países del continente, e incluso a Europa, puedan acceder únicamente a una comida durante su jornada.