Abel Valdivia Montoya, principal sospechoso de asesinar a un periodista peruano, habría huido a Colombia

Tras reportarse la muerte del periodista, las autoridades pusieron en marcha las operaciones para poder atrapar a Valdivia, no obstante, según La República , el delincuente se fugó a Colombia por vía aérea a la mayor brevedad de haber cometido su ilícito, como lo confirmaron sus movimientos migratorios .

Un crimen ‘de familia’

El caso apenas comienza

Eduardo Álvarez, abogado de Pedro Valdivia, aseveró que el sujeto no es un asesino, declarando además que la culpa recae sobre su hermano Abel, a consideración de que: “Él (Pedro) no ha disparado. Cuando salía con su hermano (Abel) y unas señoras, unas personas lo llamaron y uno de ellos golpeó a su hermano (Abel). Ante esta situación reacciona y (…) uno de los sujetos saca un arma y corta a Pedro Valdivia (…), según me contó Pedro. El que hace los cortes (Christian Enrique Tirado) es el que ha sido victimizado”, citó News ES Euro.