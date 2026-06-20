Abelardo De La Espriella recibe apoyo del Congreso Europeo a un día de las elecciones: “El resultado importará para el mundo”

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se realizará este domingo 21 de junio de 2026, jornada en la que se definirá al mandatario que gobernará el país durante el periodo 2026-2030. En medio del cierre de campaña, distintas voces internacionales han comenzado a pronunciarse sobre el proceso electoral.
Un escenario electoral en su punto decisivo
La contienda presidencial entra en su fase final con la expectativa de una elección que definirá el rumbo político del país para los próximos cuatro años.
En este contexto, el candidato Abelardo de la Espriella ha recibido pronunciamientos de apoyo desde el exterior, en particular desde sectores políticos europeos.
Pronunciamiento desde el Parlamento Europeo
El eurodiputado Dominik Tarczyński se refirió a la jornada electoral a través de su cuenta en la red social X, donde expresó respaldo al candidato colombiano y enmarcó la elección dentro de un contexto internacional más amplio.
Tomorrow, Colombia will hold its presidential runoff. 'The Tiger' Abelardo de la Espriella is facing the candidate of the radical marxist left.— Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) June 20, 2026
Colombia deserves common sense, security, prosperity, and law & order. The outcome will matter not only for Colombia and Latin America,… pic.twitter.com/N82boGKpMS
En su mensaje, el parlamentario señaló que: “Mañana, Colombia celebrará su segunda vuelta presidencial. ‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella se enfrenta al candidato de la izquierda marxista radical”, en lo cual enfatiza el “marxista”, el cual se refiere a Iván Cepeda, igual a como lo señaló días pasados el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Asimismo, comentó Tarczyński resaltó: “Colombia merece sentido común, seguridad, prosperidad y ley y orden”, y añadió que el resultado de la elección “importará no solo para Colombia y América Latina, sino para todos nosotros en el mundo que creemos en la libertad”.
En otro aparte de su publicación, envió un mensaje de apoyo directo con la frase: “¡Apoyo total!”.
El pronunciamiento se suma a los mensajes internacionales que han acompañado la fase final del proceso electoral colombiano. Mientras tanto, la jornada del domingo definirá quién asumirá la Presidencia en un escenario político marcado por alta expectativa ciudadana y atención internacional.