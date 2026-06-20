Abelardo De La Espriella recibe apoyo del Congreso Europeo a un día de las elecciones: “El resultado importará para el mundo”

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se realizará este domingo 21 de junio de 2026, jornada en la que se definirá al mandatario que gobernará el país durante el periodo 2026-2030. En medio del cierre de campaña, distintas voces internacionales han comenzado a pronunciarse sobre el proceso electoral.

Colombia decide su destino: Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda se disputan la Presidencia, este domingo 21 de junio. Esto es lo que está en juego

Un escenario electoral en su punto decisivo

La contienda presidencial entra en su fase final con la expectativa de una elección que definirá el rumbo político del país para los próximos cuatro años.

En este contexto, el candidato Abelardo de la Espriella ha recibido pronunciamientos de apoyo desde el exterior, en particular desde sectores políticos europeos.

Congresistas de EE. UU. salen en defensa de Abelardo De La Espriella y arremeten contra Petro

Pronunciamiento desde el Parlamento Europeo

El eurodiputado Dominik Tarczyński se refirió a la jornada electoral a través de su cuenta en la red social X, donde expresó respaldo al candidato colombiano y enmarcó la elección dentro de un contexto internacional más amplio.

En su mensaje, el parlamentario señaló que: “Mañana, Colombia celebrará su segunda vuelta presidencial. ‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella se enfrenta al candidato de la izquierda marxista radical”, en lo cual enfatiza el “marxista”, el cual se refiere a Iván Cepeda, igual a como lo señaló días pasados el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su pronunciamiento, el parlamentario hizo una referencia que coincide con discursos similares atribuidos anteriormente a Donald Trump. Foto: AFP/AP Photo/Alex Brandon.

Asimismo, comentó Tarczyński resaltó: “Colombia merece sentido común, seguridad, prosperidad y ley y orden”, y añadió que el resultado de la elección “importará no solo para Colombia y América Latina, sino para todos nosotros en el mundo que creemos en la libertad”.

En otro aparte de su publicación, envió un mensaje de apoyo directo con la frase: “¡Apoyo total!”.

El pronunciamiento se suma a los mensajes internacionales que han acompañado la fase final del proceso electoral colombiano. Mientras tanto, la jornada del domingo definirá quién asumirá la Presidencia en un escenario político marcado por alta expectativa ciudadana y atención internacional.