Al igual que con la Navidad, Nicolás Maduro “adelantó” el Año Nuevo en Venezuela. Así fue la insólita declaración

Durante un programa televisivo emitido este jueves, el dictador venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que el año 2026 “ya empezó” en el país mientras presentaba el llamado Plan 2026 junto a su gabinete, en el que se encontraban presentes figuras como Vladimir Padrino y Diosdado Cabello, los aliados más cercanos al líder del régimen.

El comentario, pronunciado sin mayor explicación institucional, generó confusión y miles de comentarios al respecto en redes sociales, donde se alimentaron las dudas sobre si el mandatario estaría planteando adelantar oficialmente el calendario, como ya ha hecho con otras fechas simbólicas en el pasado en momentos de tensión para el régimen.

“El 2026 ya empezó, ya hoy es 2026. Empezó tempranero porque todo lo que hagamos ahorita va a permitir que cuando amanezca el 1º de enero vamos disparados en la construcción de la patria”, dijo Maduro durante la transmisión emitida por los canales oficiales venezolanos este jueves, aunque no dio más detalles al respecto.

Según el dictador venezolano, el plan constituye de una hoja de ruta estratégica que su gobierno pretende activar de inmediato, en un contexto que describe como un momento de “amenaza territorial” de parte de los Estados Unidos contra su régimen en Venezuela, esto en medio de la escalada de parte del gobierno de Donald Trump.

La declaración del líder del régimen se produjo en medio de un clima político particularmente tenso para el dictador tras la reciente salida de María Corina Machado hacia Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz, el aumento sostenido de presión estadounidense y un despliegue militar regional que Caracas ha calificado como “provocación”.

Por ahora, no existe información oficial que indique que el país vaya a modificar formalmente su calendario ni que se trate de un acto jurídico de parte de Maduro y su círculo. Sin embargo, el episodio se suma a una cadena de decisiones presidenciales en las que Maduro ha adelantado celebraciones nacionales mediante decreto o anuncio en cadena.

En 2024, tras semanas de protestas por cuenta del fraude electoral de parte del régimen que dejaron decenas de muertos y miles de detenidos, Maduro adelantó la temporada navideña al 1 de octubre, medida que repitió este año en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos.