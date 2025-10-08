Suscribirse

Mundo

Amenaza directa de Venezuela: impactante video muestra a la Fuerza Armada venezolana en medio de ejercicios militares con fuego real

El video es un montaje de temática militar, que parece ser material de entrenamiento o propaganda, centrado en las fuerzas armadas venezolanas.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 11:11 p. m.
.
Amenaza directa de Venezuela: Impactante video muestra a la Fuerza Armada venezolana en medio de ejercicios militares con fuego real | Foto: AFP

En medio de la escalada de conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, donde ambas naciones han hecho alarde de sus fuerzas militares con la intención de intimidar al oponente, en el que la nación estadounidense está desplegando su fuerza naval en las aguas del caribe para “acabar con el narcotráfico”.

Contexto: Venezuela dice que destruyó campamentos del ELN y las FARC en su territorio

El metraje inicia mostrando siluetas de soldados operando cañones antiaéreos bitubo en una costa al amanecer, creando una atmósfera dramática. Posteriormente, la acción se traslada a las operaciones diurnas, con planos de soldados moviéndose entre los cañones y realizando ejercicios.

Una parte importante del video se enfoca en el despliegue de tropas. Se ve a un grupo de soldados con equipo táctico marchando frente a una antena de radar de vigilancia aérea. Luego, las imágenes se centran en un helicóptero militar, mostrando a los soldados abordándolo y despegando.

En la siguiente sección se aprecia un primer plano del parche de un uniforme que identifica al personal con el “697 C.O.D.A.I.” (Comando de Operaciones de Defensa Aeroespacial Integral), y la bandera de Venezuela en otro uniforme, confirmando el contexto nacional.

Contexto: El mensaje compartido por Trump que estalló las redes sociales en medio de las tensiones con Maduro: “Venezuela libre”

El clímax visual se alcanza con potentes secuencias de disparos de los cañones antiaéreos en condiciones de día y de noche, con destellos, humo y eyección de vainas, simulando una acción de combate intensa.

Según denuncias de militares, ser homosexual entre las filas del Ejército en Venezuela trae graves consecuencias
Ejercito de Venezuela | Foto: Getty Images / Serhej Calka

El video concluye con un mensaje sobre un fondo oscuro y luces ascendentes: “for Venezuela integrated to win”, seguido de una explosión que se transforma en un túnel de llamas, en cuyo centro se revela el escudo de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela.

Donald Trump suspende estrategia diplomática en Venezuela

La administración de Donald Trump ha ordenado la cancelación de todos los esfuerzos diplomáticos que se estaban llevando a cabo para buscar un acuerdo con Venezuela.

La decisión fue reportada por funcionarios de alto nivel en EE. UU., indicando que el presidente instruyó a su enviado especial, Richard Grenell, a detener cualquier acercamiento con el gobierno de Nicolás Maduro.

Este movimiento pone fin a los canales de comunicación discretos que se habían establecido, incluso después de que las relaciones formales se rompieran en 2019.

x
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump | Foto: Getty Images

El cese diplomático coincide con un fuerte incremento de la tensión militar en la región. Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe (oficialmente contra el narcotráfico), mientras que Venezuela ha respondido con ejercicios militares en zonas estratégicas.

Contexto: Gustavo Petro arremete contra Donald Trump, de nuevo, en medio de la tensión con Venezuela: “Si esto es verdad, es un asesinato”

Nicolás Maduro desestimó la medida, señalando que Venezuela no depende de Estados Unidos.

Este panorama sugiere que, agotada la opción diplomática, la política de la Casa Blanca hacia Venezuela se dirige hacia una fase de máxima presión y tensión militar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Registraduría confirma que sí habrá consulta presidencial y a Congreso del Pacto Histórico

2. Amenaza directa de Venezuela: impactante video muestra a la Fuerza Armada venezolana en medio de ejercicios militares con fuego real

3. Boca Juniors se pronuncia por la muerte de Miguel Ángel Russo: envía sentido mensaje

4. ¿De qué murió Miguel Ángel Russo Esta enfermedad padecía el actual técnico de Boca Juniors

5. Estados Unidos le pide a Gustavo Petro retractarse públicamente tras acusación “infundada” por lancha bombardeada en el Caribe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VenezuelaEstados UnidosNicolás Maduro contra Donald trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.