Amenaza directa de Venezuela: impactante video muestra a la Fuerza Armada venezolana en medio de ejercicios militares con fuego real

En medio de la escalada de conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, donde ambas naciones han hecho alarde de sus fuerzas militares con la intención de intimidar al oponente, en el que la nación estadounidense está desplegando su fuerza naval en las aguas del caribe para “acabar con el narcotráfico”.

El metraje inicia mostrando siluetas de soldados operando cañones antiaéreos bitubo en una costa al amanecer, creando una atmósfera dramática. Posteriormente, la acción se traslada a las operaciones diurnas, con planos de soldados moviéndose entre los cañones y realizando ejercicios.

Un video publicado en inglés por el Comando Estratégico Operacional.



Se lee: Por Venezuela integrados venceremos.



Un mensaje claro a EEUU que está desplegado en el Caribe y aumenta su amenaza contra Venezuela que tiene activo todo sus sistema de defensa integral territorial… pic.twitter.com/YvrNYztqeQ — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) October 8, 2025

Una parte importante del video se enfoca en el despliegue de tropas. Se ve a un grupo de soldados con equipo táctico marchando frente a una antena de radar de vigilancia aérea. Luego, las imágenes se centran en un helicóptero militar, mostrando a los soldados abordándolo y despegando.

En la siguiente sección se aprecia un primer plano del parche de un uniforme que identifica al personal con el “697 C.O.D.A.I.” (Comando de Operaciones de Defensa Aeroespacial Integral), y la bandera de Venezuela en otro uniforme, confirmando el contexto nacional.

El clímax visual se alcanza con potentes secuencias de disparos de los cañones antiaéreos en condiciones de día y de noche, con destellos, humo y eyección de vainas, simulando una acción de combate intensa.

Ejercito de Venezuela | Foto: Getty Images / Serhej Calka

El video concluye con un mensaje sobre un fondo oscuro y luces ascendentes: “for Venezuela integrated to win”, seguido de una explosión que se transforma en un túnel de llamas, en cuyo centro se revela el escudo de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela.

Donald Trump suspende estrategia diplomática en Venezuela

La administración de Donald Trump ha ordenado la cancelación de todos los esfuerzos diplomáticos que se estaban llevando a cabo para buscar un acuerdo con Venezuela.

La decisión fue reportada por funcionarios de alto nivel en EE. UU., indicando que el presidente instruyó a su enviado especial, Richard Grenell, a detener cualquier acercamiento con el gobierno de Nicolás Maduro.

Este movimiento pone fin a los canales de comunicación discretos que se habían establecido, incluso después de que las relaciones formales se rompieran en 2019.

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump | Foto: Getty Images

El cese diplomático coincide con un fuerte incremento de la tensión militar en la región. Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe (oficialmente contra el narcotráfico), mientras que Venezuela ha respondido con ejercicios militares en zonas estratégicas.

Nicolás Maduro desestimó la medida, señalando que Venezuela no depende de Estados Unidos.