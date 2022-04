Asamblea de Venezuela designó nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ahora son menos

La Asamblea de Venezuela designó este martes a los nuevos magistrados que integrarán el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante los próximos 12 años, aunque algunos de ellos repiten como miembros de la máxima corte.

Después de tres meses de selección entre más de 400 candidatos, la unicameral Asamblea Nacional, de aplastante mayoría oficialista, redujo de 32 a 20 los integrantes de la Corte y mantuvo a antiguos miembros señalados de ser leales al Gobierno.

La Constitución venezolana establece que los magistrados deberán ser elegidos por un período “único” de 12 años, pero el hasta ahora presidente del TSJ, Maikel Moreno, los magistrados Calixto Ortega, Elsa Gómez, Fany Márquez, Inocencio Figueroa y otros seis, seguirán al frente del Supremo.

Los magistrados comenzarán “a ejercer sus funciones de manera inmediata, ya, hoy mismo”, dijo el diputado Diosdado Cabello, número dos del chavismo, en la sesión plenaria de votación y juramentación.

Dentro del nuevo nombramiento, también destacan nombres como el de la exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tania D’Amelio y el de la expresidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez (2013-2017).

También fueron nombrados como magistrados algunos candidatos considerados cercanos a la oposición como José Luis Rodríguez, Elías Bittar y Luis Emilio Rondón, este último como suplente.

Hasta ahora no se conoce quién será el nuevo presidente del TSJ.

El nombramiento de los nuevos magistrados forma parte del plan de “revolución judicial” que ordenó Nicolás Maduro el año pasado y por el cual se han hecho reformas a leyes y normas relacionadas con centros de detención y penas carcelarias.

La oposición que integra el Parlamento se dijo “satisfecha” con el nuevo nombramiento, aunque este sector es uno de los varios grupos en los que se han dividido los adversarios del Gobierno.

El sector que lidera el opositor Juan Guaidó rechazó, por su parte, la designación de los magistrados a los que consideró “actores políticos que son y serán facilitadores de la impunidad”. Es un “secuestro de la justicia”.

“No podemos permitir la colombianización de la política en Venezuela”, Diosdado Cabello

Diosdado Cabello, quien fue ratificado el pasado 23 de abril como primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), nuevamente fue crítico con el Gobierno colombiano y en su discurso acusó que algunos funcionarios de su país quieren “colombianizar” la política venezolana.

“Nosotros no podemos permitir la colombianización de la política en Venezuela y eso fue una puñalada en el corazón de la Revolución”, dijo el líder chavista frente a miles de asistentes al V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y IV Congreso de la JPSUV.

Su término de “colombianización” se refiere a que el narcotráfico se infiltre entre los políticos de la Revolución Bolivariana, un flagelo que lleva afectando varias décadas gran parte de los países latinoamericanos.

“Yo pido apoyo al partido para combatir las mafias, se vistan como se vistan, el partido tiene que estar al frente de todas esas luchas. No podemos contaminarnos por la vía de hechos mafiosos”, agregó Cabello en el auditorio.

Además, acusó al narcotráfico de ser el principal culpable de los males que aquejan a la juventud en Venezuela y el mundo. “¿El narcotráfico qué genera en la juventud? ¿Cuánto daño les hace la droga a los jóvenes? ¿Cuántos actos delictivos se comenten tras el consumo de drogas? Es el peor acto asociarse con el narcotráfico y eso no lo podemos permitir”, aseveró el político de izquierda.

En días pasados, y en medio del programa televisivo Con el mazo dando, Diosdado Cabello ya había arremetido en contra del gobierno del presidente Iván Duque, luego de que el comandante de la Fuerza Aérea de Colombia (FAC), Ramsés Rueda, se refiriera a la indiferencia de Venezuela para hacerle frente al narcotráfico: “Siguen saliendo toneladas de cocaína desde Venezuela, y ese es un problema transnacional”, dijo Rueda al diario El Tiempo.

En el programa televisivo, Cabello señaló un titular del periódico venezolano El Nacional que hacía referencia al testimonio del comandante de la Fuerza Aérea de Colombia y dijo que ese país, supuestamente, ha derribado más de un avión con cocaína en la zona de la frontera, puntualmente entre el estado Apure y el departamento de Arauca.

“¡Qué inmoral es este! Mire, mire, mire. ¡Cuántos aviones con cocaína no hemos derribado!, ¿cuántas pistas se han destruido?, ¿cómo les ha dolido el ataque en el estado Apure contra las tancol? Terroristas armados narcotraficantes colombianos, eso es lo que significa tancol”, dijo Cabello.

Y agregó: “¿Cómo se les ha caído el negocio en esa zona?, porque eran los socios de estos. Como por ahí no puede, la paraquita anda loca inventando, diciendo que no fue el Ejército, que fue otra gente. Está bien, sigue echándote cuentos tú solo porque como ya no hay quién les pague”.

*Con información de la AFP.