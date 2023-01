Así es la pantalla de cine más grande del mundo; más ancha que un Boeing 737

Ir al cine a disfrutar de las mejores películas del mundo es uno de los hobbies más comunes. Hoy en día es muy fácil acceder a una sala, ya que casi todos los centros comerciales poseen cinema. Los amantes del séptimo arte están de fiesta, pues ya está disponible la pantalla de cine más grande del mundo.

La pantalla mide un total de 8.770,43 pies cuadrados y está ubicada en Baden-Württemberg (Alemania) y su operatividad se encuentra a cargo de Traumplast Leonberg, una cadena de cinemas que decidió apostarle a tener el monstruoso sistema de imagen para poder descrestar a sus clientes cinéfilos.

La pantalla Imax tiene unas dimensiones de 38,80 m por 21,00 m. Por esta razón los Récords Guinness la catalogó como la pantalla de cine más grande del mundo.

La pantalla fue medida con sensores láser.

Para que las personas se hagan una idea sobre las dimensiones de la gigantesca pantalla, se pudo establecer que es más ancha que un avión comercial Boeing 737.

“La construcción de la pantalla de cine Imax comenzó en 2020 y no finalizó hasta septiembre de 2021, justo a tiempo para el estreno de la última entrega de la serie James Bond con Daniel Craig No Time to Die”, explica Récords Guinness en su portal web.

Para poder constatar la marca mundial, la pantalla fue medida con sensores láser, los cuales arrojaron las medidas exactas ya mencionadas. Además, los asistentes a la certificación de la pantalla pudieron observar una joya del cine en la misma sala.

La pantalla es más ancha que un avión comercial Boeing 737.

“En combinación con la presentación de su certificado, los asistentes al cine también disfrutaron de una vista previa de la tan esperada secuela de Avatar, ‘Avatar: The Way of Water’”, señala.

Se espera que con esta nueva marca miles de cinéfilos en Alemania se animen a vivir la experiencia de ver una película proyectada en esta pantalla con las dimensiones de un avión.

Niño se metió a un contenedor para jugar y quedó encerrado durante seis días

Los trabajadores de uno de los puertos marítimos más importantes del mundo se llevaron una angustiante sorpresa luego de que hallaran a un niño que se encontraba atrapado dentro de un contenedor de carga. El pequeño llevaba 6 días encerrado.

El hecho se presentó en el puerto Klang de Malasia, en donde los trabajadores abrieron un contenedor “vacío” sin contar con que allí se encontraba un niño. La estructura para alojar mercancía había partido del puerto de Chattogram hacía seis días.

Según informan los medios locales, el menor de 15 años de edad, nacido en Bangladés, estaba jugando con sus amigos a las escondidas y vio el contenedor como el escondite perfecto para ganar. Sin embargo, por razones que aún son materia de investigación quedó encerrado.

Por ahora el niño se encuentra en observación médica con el fin de descartar cualquier afectación a su salud tras pasar seis días bajo condiciones extremas. - Foto: TikTok: @al_zach90

Tuvieron que pasar seis largos días para que el menor fuera encontrado. Los golpes que ejercía el niño contra la estructura metálica fueron la clave para que pudiera ser rescatado. Los testigos del hecho no se explican cómo pudo sobrevivir seis días solo en un contenedor, con poco aire, sin agua ni comida.

Luego de ser encontrado, los trabajadores llamaron a los organismos de emergencia para reportar el caso. El menor tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de Malasia con acompañamiento de la Policía. Por ahora se encuentra en observación médica con el fin de descartar cualquier afectación a su salud tras pasar seis días bajo condiciones extremas.

En un video difundido en redes sociales quedó registrado el momento del hallazgo y traslado del niño. En el video compartido en TikTok se muestra el momento en que se abre la puerta del contenedor y el pequeño sale a la luz por sus propios medios, aunque con signos de debilidad.

Lo que genera preocupación es que no se tiene reporte de algún tipo de alerta o reclamación por parte de los padres del menor, lo cual sin duda influyó en que este pasara tanto tiempo en aprietos.