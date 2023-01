Famoso futbolista se volvió viral al promocionar el OnlyFans de su esposa

OnlyFans se ha convertido en una de las plataformas de entretenimiento más consumidas en el mundo, allí se puede encontrar todo tipo de contenido, pero el más buscado es el explícito. Para poder acceder al material de una persona en especial se debe pagar una suscripción, por lo que también es visto como un gran negocio.

El futbolista mexicano Javier Cortés, campeón olímpico en el año 2012 y exjugador de clubes como Pumas y Santos, se hizo viral en las últimas horas luego de que utilizara su fama para poder impulsar el perfil de OnlyFans de su pareja, la modelo Aline Torres.

Según destacan medios deportivos como Marca, Cortés realizó una publicación mediante su cuenta de Twitter en el que invitada a sus seguidores a suscribirse en el perfil de OnlyFans de su esposa. Situación que de inmediato encendió en debate.

Aline Torres - Foto: Instagram: @alinetorres27

A pesar de que no hay rastro de dicha publicación, en los últimos días el deportista le dio retweet a una foto de su esposa en la que se le puede observar bastante ligera de ropa.

Las opiniones en redes sociales están divididas, hay quienes le dan crédito al hombre por apoyar a su pareja en sus proyectos profesionales, pero, por otro lado, otros usuarios no ven con buenos ojos que un esposo permita que su pareja venda contendido “subido de tono”.

Aline Torres - Foto: Instagram: @alinetorres27

Según informa la prensa mexicana, Aline Torres estaría cobrando 20 dólares por una suscripción mensual a su con contenido sin censura.

Se espera que en las próximas horas el deportista fije su posición ante la opinión publica en un esfuerzo por calmar las aguas referente a su postura respecto al trabajo de su pareja. Mientras tanto, en redes sociales la pareja ha mostrado lo sólida que es su relación a pesar de las críticas.

Mujer enciende la polémica al dejar de depilarse; estas son sus razones

La apariencia física y la infinidad de interpretaciones que compila el concepto de ‘higiene’ personal sitúan el debate en plataformas como TikTok. Allí, una ‘influencer’ argentina centra su contenido en las razones por las que desde un tiempo empezó a dejar en un segundo plano las críticas y apreciar su cuerpo tal y como es.

Su nombre es Martina Díaz y este martes dijo que cumplió un año desde que dejó de depilarse, a pesar de los constantes señalamientos y comentarios que, incluso, han puesto en la mesa de discusión lo que es y no aseo personal. Para ella, una de sus principales razones se enfoca en sentirse a gusto consigo misma y en dejar a un lado los estereotipos.

Varias mujeres e incluso hombres apoyan el hecho de no depilarse. - Foto: TikTok @martinadiaz___

“¿Por qué ellos sí y nosotras no?”

El interrogante que le empezó a generar dudas sobre una práctica recurrente en las mujeres era por qué los juicios y forma de verse tenían mayor predominio en el género femenino sobre el masculino. Según ella, una vez descubrió que la decisión era individual (en una sociedad permeada por los prejuicios) supo que no había marcha atrás.

“Hace un año me di cuenta de que no quería depilarme más. Me cayó la ficha (comenzó a darse cuenta) de todo lo que había sufrido por los pelos y me pregunté qué pasaría si me los dejaba. Me chocaba que sea tan condenado en mujeres y tan aceptado en hombres algo que es exactamente lo mismo”, dijo la joven en la plataforma digital.

Su rostro y piernas son las zonas que han generado algunos interrogantes entre sus seguidores y otros usuarios a quienes, por casualidad, les aparece contenido relacionado en sus dispositivos. Sin embargo, la mujer reiteró que las motivaciones estuvieron ligadas a su autoestima y los momentos en que se sentía “observada”, si no seguía un ‘patrón’.

“Esto no tiene sentido (...), ¿qué estamos haciendo? Primero empecé a espaciar las depilaciones (...). Me dejé crecer, empecé a mostrar en redes y me encontré con un montón de gente que le inspiraba y me contaba sus experiencias de haber sufrido en la adolescencia por los pelos, y dije ‘no, esto tiene que cambiar’”, añadió Díaz.