Bombardeos en distrito de Kiev por parte de tropas rusas activan mecanismos de emergencia de Ucrania

Al menos una persona murió y más de diez resultaron heridas este lunes por el impacto de un proyectil contra un edificio de apartamentos en la capital de Ucrania, Kiev, en un ataque atribuido a las fuerzas rusas, según las autoridades ucranianas.

El Servicio Estatal de Emergencias indicó en un mensaje en su cuenta en Telegram que el proyectil impactó en un edificio en el distrito de Obolon y señaló que tres de los heridos debieron ser hospitalizados, mientras que nueve fueron atendidos en el lugar.

Asimismo, subrayaron que 15 personas fueron rescatadas en la zona, mientras que más de 60 debieron ser evacuadas, antes de incidir en que “la búsqueda continúa”. Por último, manifestaron que un incendio desatado a causa del impacto “ha sido extinguido”.

Por otra parte, al menos tres civiles murieron en un ataque ejecutado contra la localidad de Ojtirka, según señaló su alcalde, Pavlo Kuzmenko, quien indicó que el bombardeo alcanzó “edificios residenciales”, tal y como informó el portal de noticias Ukrinform.

“Desafortunadamente, a día de hoy no hay protección contra los bombardeos. El país no la tiene. Todo el mundo pide protección y cerraron los cielos en Ucrania”, manifestó, reclamando así una zona de exclusión aérea. “Los pilotos que han bombardeado Ojtirka deben saber que están matando civiles”, agregó.

Rusia habría pedido a China ayuda militar

Rusia pidió a China ayuda militar y económica para la guerra en Ucrania, informaron el domingo medios estadounidenses, horas después de que la Casa Blanca advirtiera a Pekín que deberá hacer frente a serias “consecuencias” si presta apoyo a Moscú para evadir sanciones.

Funcionarios estadounidenses dijeron a los medios que Rusia había solicitado equipo militar y respaldo de este gran aliado.

Moscú también le pidió a Pekín asistencia económica para paliar las duras sanciones que le impuso buena parte del mundo occidental, aseguró The New York Times citando fuentes anónimas oficiales.

Pekín reaccionó este lunes con indignación a estas informaciones, pero no las desmintió específicamente.

“En estos últimos tiempos, Estados Unidos divulga falsas informaciones contra China”, dijo a la prensa un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, respondiendo a una pregunta sobre la noticia publicada por The New York Times.

La Casa Blanca anunció que una delegación estadounidense de alto nivel se reuniría con un alto funcionario chino en Roma este lunes.

El consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y Yang Jiechi, el jefe diplomático del Partido Comunista Chino, “hablarán sobre los actuales esfuerzos para gestionar la competencia entre nuestros dos países, y sobre el impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania en la seguridad regional y global”, anticipó el domingo la portavoz del Consejo, Emily Horne.

Pekín se ha negado a condenar directamente a Moscú por lanzar la invasión y ha culpado repetidamente a la “expansión” de la Otan por empeorar las tensiones entre Rusia y Ucrania, que es una de las principales reivindicaciones del Kremlin.

Sullivan insistió en que la Casa Blanca estaba “vigilando de cerca” si China daba apoyo económico o material a Rusia para ayudarlo a evadir el impacto de las sanciones.

“A nosotros nos preocupa y le hemos comunicado a Pekín que no permaneceremos sin hacer nada ni permitiremos que ningún país compense a Rusia por las pérdidas derivadas de las sanciones económicas”, dijo en el programa State of the Union de la cadena CNN.

Sullivan aclaró que si bien no desea “blandir amenazas” contra China, el más importante rival económico de Estados Unidos, “le estamos comunicando directa y privadamente a Pekín que habrá consecuencias si hubiese esfuerzos a gran escala por evadir sanciones”.

Pekín insistió la semana pasada en que la amistad con Rusia sigue siendo “sólida como una roca” y también mostró su deseo de ofrecerse como mediador para poner fin a la guerra llegado el caso.

*Con información de Europa Press y AFP.

