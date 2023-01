‘Charlie Hebdo’ de frente contra Irán, esta es la caricatura que le da la vuelta al mundo

La revista satírica francesa ‘Charlie Hebdo’ publicará este miércoles un número en el que aparecen nuevas caricaturas del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, así como críticas contra la represión y la violencia que vive el país a raíz de las protestas.

“¿Qué entienden los mulás sobre el deseo y la pasión? No entienden mucho. Son obsesivos y su único placer es controlar a los demás, por lo que tienen que asustar, contener y reprimir. No pueden ayudar a sus semejantes a prosperar, porque no son ellos mismos”, reza un editorial publicado este martes en farsi por su director, conocido como Riss.

La nueva portada, adelantada en la cuenta de Twitter de la revista satírica, expresa: “Definitivamente, los mulás no pueden hacer reír a las mujeres”, acompañado de un dibujo de una mujer desnuda de cuyo año salen cuatro figuras en miniatura de Jamenei. Una portada similar fue publicada el pasado 7 de enero coincidiendo con el aniversario del atentado contra la sede de la revista.

‘Charlie Hebdo’ anunció el 9 de diciembre una competición internacional para producir caricaturas del líder supremo de la República Islámica de Irán, a quien describió como un símbolo del pensamiento retrógrado, la estrechez de mente y la intolerancia del poder religioso.

En esta imagen publicada por el sitio web oficial de la oficina del líder supremo iraní, el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, habla en una reunión con miembros del Consejo de Conveniencia en Teherán, Irán, el miércoles 12 de octubre de 2022. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP) - Foto: AP

Estas acciones por parte de la revista satírica francesa no gustaron en Teherán. El ministro de Exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian, tildó de “insultante” e “indecente” la decisión. La revista sufrió ataques cibernéticos la semana pasada por la publicación de las caricaturas.

La revista saltó a la palestra internacional tras la publicación en 2006 de unas caricaturas del profeta Mahoma, que originariamente habían aparecido en el periódico danés ‘Jyllands-Posten’. En 2015, su sede fue objetivo de un atentado que se saldó con doce muertos.

El Hezbolá y ‘Charlie Hebdo’

El Hezbolá, el poderoso movimiento proiraní de Líbano, condenó el martes las caricaturas del Guía Supremo de la República Islámica publicadas por la revista satírica francesa Charlie Hebdo.

“El Hezbolá condena enérgicamente este horrible acto (...), llamamos a los hombres libres y honestos de todo el mundo a denunciarlo”, afirmó el partido chiita en un comunicado.

Charlie Hebdo publicó el 4 de enero caricaturas del ayatola Ali Jamenei, máxima figura religiosa y política de la República Islámica de Irán, provocando la ira de Teherán.

“El imán Jamenei no es solo el líder de un gran país, es una referencia religiosa para decenas de millones de seguidores”, señaló el Hezbolá.

Una motocicleta de la policía arde durante una protesta por la muerte de Mahsa Amini, una mujer que murió después de ser arrestada por la "policía de la moralidad" de la república islámica, en Teherán, Irán, el 19 de septiembre de 2022. - Foto: via REUTERS

El movimiento chiita pidió al Gobierno francés “tomar medidas firmes para castigar a los autores de este acto, que atacaron lo que es sagrado y abofetearon la dignidad de una nación”.

Como reacción a las caricaturas, Irán cerró la semana pasada el Instituto Francés de Investigación en Irán (IFRI).

La chronique de Philippe Lançon | "Le 14 février prochain, la fatwa contre Salman Rushdie lancée par Khomeyni aura 34 ans. L’attentat dont il a été victime le 12 août a rappelé qu’il ne s’agissait pas d’un rite dépourvu de sens, mais d’une réalité subie." https://t.co/VjtecqzVsh — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) January 6, 2023

Y el domingo, decenas de iraníes se concentraron frente a la embajada de Francia en Teherán y quemaron banderas francesas.

Charlie Hebdo explicó que publicó las caricaturas en apoyo al pueblo iraní.

Irán lleva varios meses sacudido por unas protestas sin precedentes desencadenadas por la muerte, el 16 de septiembre, de una joven iraní, Mahsa Amini, que falleció tras ser detenida por la policía de moral por no llevar el velo correctamente.

El estremecedor llanto del padre del karateca ahorcado por el régimen de Irán

Irán estremece al mundo nuevamente tras la ejecución de dos presos el pasado sábado en Teherán. Uno de ellos respondía al nombre de Mohammad Mehdi Karami, capturado el pasado mes de noviembre tras ser señalado de participar en el asesinato de un paramilitar durante las manifestaciones desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini.

Durante uno de los primeros juicios en contra de Mehdi, celebrado días después de su captura, se escuchó el ruego de su padre, Mashallah Karami, en el que pedía a la justicia mantener con vida a su hijo. “Le pido respetuosamente al poder judicial, les imploro, por favor (...) que anulen la pena de muerte en el caso de mi hijo”, declaró acompañado de su esposa.

A pesar de las peticiones de Mashallah, la ejecución fue autorizada por el régimen y finalmente el karateca pasó a la horca el sábado, generando gran impacto entre los que recordaban aquella estremecedora declaración de su progenitor.

Este lunes se dio a conocer un video en el que el padre de Karami aparece arrodillado en la calle, cerca a una especie de altar que hicieron en honor a las dos víctimas, adornado con flores y fotos. Entre los lamentos de los presentes destaca el de Mashallah, que, al recibir una foto de su hijo, eleva las manos al cielo y rompe en llanto para darle el último adiós.

La Unión Europea y Estados Unidos reaccionaron a estas ejecuciones, condenando enérgicamente la actuación del gobierno iraní y pidiendo de manera enérgica que paren cuanto antes las penas de muerte como respuesta a las manifestaciones que iniciaron en septiembre del año pasado tras la muerte de Mahsa Amini, asesinada por la denominada ‘policía de la moral’ bajo el argumento de vestir de manera equivocada el hijab, tradicional vestimenta de las mujeres en Medio Oriente.

Un retrato de Mahsa Amini durante una manifestación que pide un cambio de régimen en Irán luego de la muerte de Amini, una joven que murió después de ser arrestada en Teherán por la notoria "policía de la moralidad" de Irán. (AP Photo/Cliff Owen, File) - Foto: AP

“Condenamos los falsos juicios y la ejecución de Irán de Mohammad Mehdi Karami y Mohammad Hosseini en los términos más enérgicos. Estas ejecuciones son un componente clave del esfuerzo del régimen por reprimir las protestas. Continuamos trabajando con socios para lograr la rendición de cuentas por la brutal represión de Irán”, escribió en Twitter el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price.

La Unión Europea se unió a las voces de rechazo con un comunicado oficial emitido a través de su servicio exterior. “La UE reitera su oposición firme y de principios al uso de la pena capital en todo momento y en todas las circunstancias; un castigo cruel e inhumano, que no actúa como elemento disuasorio del delito y representa una negación inaceptable de la dignidad y la integridad humanas”, indica la misiva. “Además, es un castigo definitivo que hace irreversibles posibles errores judiciales”, agregan.

La cancillería francesa anunció que convocará este lunes al encargado de negocios de la embajada de Irán en París para “expresarle” su “condena más firme” a las ejecuciones y la actual represión en la república islámica “Hemos seguido con la mayor atención la manifestación organizada ayer ante la embajada de Francia en Teherán, que no tenía nada de espontáneo”, agregó el ministerio en su corta declaración.

*Con información de AFP y Europa Press.