Una mujer colombiana de 24 años murió en un incendio provocado en un edificio residencial en la localidad de Miranda de Ebro, en el norte de España, un hecho por el que un hombre fue detenido y que el gobierno calificó como un “presunto feminicidio”.

El incendio ocurrió en la noche del martes en esta localidad situada a unos 60 kilómetros al sur de Bilbao. En el incidente murieron también una mujer española de 58 años —víctima directa del ataque— y otra de 78 años, mientras que otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos niños.

Pedro de la Fuente, subdelegado del Gobierno en Burgos, informó que el presunto autor se presentó el miércoles por la mañana en una comisaría, donde fue arrestado.

Según el diario El País, que cita fuentes cercanas a la investigación, el hombre habría provocado el incendio prendiendo fuego a varios objetos en la puerta de la vivienda de su expareja. El sospechoso había sido condenado previamente por los delitos de detención ilegal y abuso sexual a menor de 16 años, informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El Ministerio de Igualdad calificó el hecho como un “presunto feminicidio por violencia de género”. “Se trata de una mujer de 58 años, presuntamente asesinada por su expareja, de 59 años”, señaló la entidad en un comunicado.

Asimismo, informó que ambos figuraban en VioGén —Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género— con otras personas. Sin embargo, estos casos se encontraban inactivos y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Por otra parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresaron su “más rotunda condena” y su “absoluto rechazo” ante este “nuevo feminicidio machista” y ofrecieron todo su apoyo a los familiares de las víctimas.

Los servicios de emergencia informaron que atendieron a siete personas tras el incendio en el edificio residencial de Miranda de Ebro, una ciudad de unos 37.000 habitantes.

“Dos fallecen en el lugar y otras cinco son trasladadas, aunque una de las trasladadas fallece posteriormente en el hospital”, indicó el centro de emergencias de Castilla y León.

Entre los heridos trasladados a centros médicos se encuentran dos menores de 11 y siete años.

De igual forma, Pedro Sánchez, presidente de España, condenó lo ocurrido y aseguró que “es una prioridad de Estado acabar con el terrorismo machista”.

“No nos vamos a callar nunca ante la violencia contra las mujeres”, añadio.

De igual modo, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, expresó en X su “más sentido pésame y cariño a las familias de las personas fallecidas” y menciono estar “consternado” por lo sucedido.

El ayuntamiento de Miranda de Ebro decretó tres días de luto oficial por el incidente.

