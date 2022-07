Como una bebé, así es como quiere vivir una mujer de 28 años en Estados Unidos

Lucy Anne es una mujer residente en Pennsylvania, Estados Unidos y trabaja como analista de seguridad cibernética. Esta mujer vive su día a día como una bebé, pues hace algunos años empezó a vestirse y a comportarse como una niña pequeña.

Por medio de sus redes sociales, Lucy reveló que a sus 28 años vive como si fuera una bebé, incluso usa ropa y objetos de una pequeña de cuatro años. En su cuenta oficial de Instagram, se logran evidenciar varias fotografías en la que la mujer utiliza pañal, chupetes y juega con muñecos.

«Utilizo los pañales por la razón para la cual fueron pensados. Me permiten pasar la noche entera sin que me molesten problemas de vejiga», señaló la joven, de acuerdo con The Mirror.

Luego de que su particular estilo se diera a conocer en el mundo, el diario inglés The Mirror entrevistó a Lucy, quien explicó que “de adolescente experimenté usando pañales y empecé a explorar la comunidad de amantes de los pañales para bebés adultos”.

Así mismo, contó que todo este gusto por utilizar cosas bebé inició a sus nueve años, ya que ella tenía una gran fascinación por los pañales que usaba su hermana menor y que por ello los tomaba prestados para usarlos.

Cuando tenía 13 años, la mujer se percató que era muy diferente a los demás y que requería de algunas necesidades muy diferentes a las que requerían los adolescentes de su edad, por lo que descubrió una comunidad de adultos bebés que se llama ABDL.

“No descubrí que existían bebés adultos hasta que era adolescente e hice algunas búsquedas en Google por mi cuenta cuando tenía 13 años. Hasta entonces, nunca se me ocurrió que habría más personas como yo”, aseguró al medio que la entrevistó en su país.

Al pasar los años, cuenta que a sus 26 decidió empezar a vestir ropa de niña pequeña y algo que la motivó más a hacerlo fue que convivía con su expareja, una persona que también hacía parte de la comunidad de ‘adultos bebés’.

Particularmente, Lucy le expresó a The Mirror, que para quedarse dormida le pide a su novio que le recite cuentos para niños, incluso toma biberones mientras descansa.

Al mismo tiempo, Lucy Anne, aseguró que esta práctica inusual no se trata de un fetiche sexual, sino que es una característica de su personalidad y desde que empezó a vivir su vida soñada de bebé, ha optado por vender sus fotos en las que lleva pañal o bodies.

«A través de comisiones he logrado conseguir más de 200 dólares, pero he ganado más con los regalos que me hacen llegar algunos seguidores, como peluches y pañales», explicó la joven.

No obstante, entre estas comisiones que gana ha recibido propuestas atrevidas para llevar a cabo prácticas sexuales con sus peluches o mientras está vestida de niña. Ante esta situación, Lucy decidió bloquear a las personas que le exigen este tipo de cosas.