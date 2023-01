Corazón de caballero: perrito se enfrentó a dragón en obra teatral y se hizo viral en TikTok

Las redes sociales y plataformas digitales son espacios que albergan un sinfín de contenidos. A través de estas herramientas, los cibernautas suelen compartir videos e imágenes de cosas que llaman su atención, de hecho, en ocasiones, estas se vuelven virales y alcanzan niveles notables de audiencia.

Precisamente, este fue el caso de un video publicado por el perfil de TikTok ‘Bukele2024′. Las imágenes muestran las acciones ocurridas durante una obra de teatro en la calle, donde un perro se robó el show.

Con una temática de fantasía en la edad media, en el video se observa a un sujeto vestido de caballero y el diseño de un enorme dragón, el cual tuvo que enfrentarse a un rival inesperado.

El ‘héroe’ de la historia fue nada más y nada menos que un perro, el cual mordió la cola del dragón mientras el público no podía controlar su risa. La reacción del canino tuvo que ser frustrada por el caballero, quien tomó su espada falsa para ahuyentarlo y permitir que el dragón escapara.

Además de hacerle frente al dragón, el perro también encaró al caballero. - Foto: Captura de pantalla TikTok bukele_2024

No obstante, el perro no toleró que su rival huyera, por lo que luego se enfrentó valerosamente al caballero para arremeter nuevamente contra el dragón de utilería. En esa segunda oportunidad, el animal mordió la cabeza de la ‘criatura’, motivando otra tanda de risas entre la multitud.

Aunque la publicación no precisa el lugar exacto ni la fecha en que ocurrieron los hechos, hasta el momento, el video acumula más de 660.000 reproducciones y ha recibido miles de interacciones en la plataforma TikTok. Como era de esperarse, los usuarios se manifestaron con creativos comentarios.

“Jajaja, no es un pájaro, no es un avión.... es superfirulais😂😂😂”; “Firulais son todos los perritos sin hogar, viven en la calle, apoyemos a todos los Firulais, necesitan comida y cariño, son fieles y son como niño”; “da gusto ver a un pueblo sin miedo a salir a las calles”; “Ojalá se haya ganado un poquito de comida, agua y mucho amor”; “Él fue más valiente, se enfrentó al dragón 😅”; “Firulay quería ser el protagonista de la obra 😂😂😂😂”; “ni en Hollywood podrían haberlo hecho mejor... un Oscar para Firulais”, dicen algunos de los comentarios destacados.

Esta foca se volvió viral en TikTok por su singular forma de jugar con un perro en la playa

Los animales siempre son protagonistas de actos amistosos, no solo con sus amos, sino también con otras especies de la naturaleza. Una mujer captó el momento en que su perro, aparentemente, comienza a jugar con otro en la playa, pero su nuevo compañero de juego no era precisamente un canino.

A pesar de que para algunos dueños de mascotas puede sonar como algo peligroso o desconocido, el nuevo amigo del perrito era una foca y por medio de un video que se volvió viral se puede ver como ambos juegan a orillas del mar con el atardecer de fondo.

“Mi mamá pensando que mi perrito estaba jugando con otro perrito”, describe la característica voz de TikTok de fondo.

Los animales suelen protagonizar videos virales en redes sociales. - Foto: Getty Images

Segundos después muestra la foto del supuesto perro con el que jugaba su mascota, una foca de tamaño menor que quedó encantada con su amigo perruno. Cabe señalar que popularmente se le conocen a las focas como “los perros del mar” debido a sus comportamientos similares y también el gusto por el juego.

El video, que ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones, ha desatado la ternura y admiración por la amistad de estas dos especies que, aunque tienen características biológicas diferentes, tienen una cosa en común, el amor por el juego.

Los comentarios no se hicieron esperar, algunos hasta le han dado un concepto romántico a la situación, catalogaron este encuentro como el comienzo de un nuevo amor “separado por el mar”.

“El perro: no me lo vas a creer, pero me encontré a la sirenita”; “Que lindos 🤗🤗🤗 la naturaleza es asombrosa realmente”; “Tu perrito tiene conocidos de otras especies 🥰”; “El otro perrito invitándolo a nadar 😂😅”; “El perrito de agua de dulce y el perrito de agua salada 🥰”; Que hermosos los animales son especiales una bendición de Dios! 💕”, fueron algunos de los comentarios a la publicación.