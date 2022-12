De terror: la influenciadora Narcisa Cardoso Giler fue asesinada mientras salía del gimnasio

Ecuador sigue viviendo una época de violencia, donde incluso los influenciadores de redes sociales son afectados de manera directa.

Hace unas horas se conoció que Narcisa Cardoso Giler, más conocida como Dulce Narcisa, fue asesinada a tiros en la vía Perimetral de Guayaquil. Todo sucedió cuando salió del gimnasio junto a su amiga María Fernanda Vargas, las dos subieron al carro de Giler, donde metros después fue alcanzada por sicarios que le dispararon en cuatro ocasiones.

“Hoy lo viví. Saliendo del gimnasio, asesinaron a mi amiga, casi mi hermana, en su vehículo”, escribió Vargas en sus redes sociales contando el trágico hecho.

Las autoridades siguen investigando el móvil de los autores de este crimen, pero hasta el momento se conocen los motivos que hayan llevado a los delincuentes a quitarle la vida a la joven de 29 de años que en Instagram tenía más de 70 mil seguidores. La influenciadora ecuatoriana deja a un hijo, a quien hace pocos días le celebró su cumpleaños número 11.

Narcisa Cardoso Giler le había celebrado el cumpleaños número 11 a su hijo hace unos días - Foto: Instagram @dulcnarcii

El estremecedor mensaje que dejó un famoso youtuber antes de morir en un accidente aéreo

Josh Neuman era un famoso youtuber conocido por sus videos llenos de aventura y emoción, en los que incluso ponía en riesgo su vida; de hecho, fue en una de estas aventuras que el influencer falleció. Según se conoció, Neuman murió en medio de un recorrido aéreo que compartía con unos amigos en el lago Thingvallavatn en Islandia. Tenía solo 22 años.

Por supuesto, la noticia dejó en shock a los más de 173 mil seguidores que tenía, solo en Instagram, pues nunca esperaron que la forma que él usaba para divertirse y mostrar dicha diversión a los demás fuese la misma que lo llevaría a la muerte.

Sin embargo, en medio del dolor que dejó esta situación, los internautas decidieron recordar con agrado la vida de Neuman y resaltar las palabras que dejó en una de sus últimas publicaciones en Instagram, mismas que, contrario al fatídico destino que le llegó, hablaban de la lucha por la vida y la salud mental que venía buscando en los últimos meses.

“Hola amigos. No he estado tan activo en las redes sociales recientemente, así que solo quería dar una actualización rápida de la vida. He estado tomando este último mes para trabajar realmente en encontrar un mejor equilibrio en mi vida: dejar mi teléfono con más frecuencia, estar presente y no sentir siempre que tengo que ser productivo. Definitivamente ha sido un trabajo en progreso, pero ya he visto una mejora importante en mi claridad mental y felicidad en general”, escribió el youtuber en la publicación que subió hace dos semanas a la red social.

Asimismo, explicó que, en medio de la búsqueda por la paz mental y social, también se había dedicado a aprender nuevas habilidades que, por supuesto, le permitieran vivir nuevas aventuras por el mundo.

“También estoy trabajando para aprender algunas habilidades nuevas este año, una de ellas es el surf. Acabo de comprar un foam de 8′ la semana pasada y me siento como un loco absoluto, pero estoy muy emocionado de progresar en los próximos meses. Si estás en SoCal (Sur de California) y quieres ir a surfear, ¡Definitivamente envíame un mensaje!”, añadió.

También escribió: “por último, pero no menos importante, actualmente estoy planeando algunos viajes/proyectos divertidos sobre los que estoy feliz de compartir pronto. No quiero decir demasiado por ahora, pero estén atentos”.