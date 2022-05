Debanhi Escobar: autoridades piden exhumar el cuerpo de la joven en México

Autoridades de México pidieron la exhumación del cuerpo de la joven Debanhi Escobar para efectuar nuevos estudios forenses que esclarezcan las causas de su muerte, luego que una autopsia privada solicitada por la familia indicara que habría sido violada y asesinada.

“Se determinó, para darle mayor certeza a las causas que ocasionaron el sentido deceso de Debanhi, poder realizar la exhumación del cuerpo para poder hacer las investigaciones y los peritajes forenses que fueran necesarios”, dijo este jueves el subsecretario de Seguridad Pública de México, Ricardo Mejía.

El funcionario explicó que el pedido se lleva a cabo por un consenso entre las dependencias encargadas de investigar el caso y será gestionado por la fiscalía estatal de Nuevo León (norte), entidad donde ocurrió la muerte de la joven de 18 años.

Los nuevos estudios buscan “homologar criterios forenses sobre la causa de la muerte”, subrayó Mejía durante la conferencia matinal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este sería el tercer peritaje efectuado al cuerpo de Debanhi, quien fue hallada muerta el pasado 21 de abril dentro de la cisterna de un motel tras pasar 12 días desaparecida, en un caso que generó inusitado interés en México, donde la crisis de feminicidios se remonta a los años 1990.

La autopsia oficial indicó que Debanhi había muerto a causa de una hemorragia intercraneal, aparentemente por un golpe en la cabeza, y no menciona signos de violencia sexual.

En contraste, la necropsia solicitada por la familia y cuyos principales hallazgos fueron revelados por el diario español El País, dice que la joven presenta varias lesiones en la cabeza efectuadas por otra persona, por lo que “se trata de una muerte violenta homicida”.

El informe privado también detalla que el cuerpo de Debanhi “presenta huellas de una relación sexual vaginal violenta y reciente”, según un fragmento citado en el artículo periodístico.

En México son asesinadas en promedio 10 mujeres diariamente, según cifras oficiales, la mayoría pertenecientes a sectores pobres. Muchos de esos casos corresponden a violencia de género.

Expertos opinan que la muerte de Debanhi, una universitaria de clase media, acercó esta experiencia a sectores sociales más favorecidos generando un mayor impacto y presión social.

La posición de la familia

Tras conocer estas revelaciones, en rueda de prensa entregada por el padre de la víctima, el señor Mario Escobar, afirmó: “Yo siempre he señalado que si es necesario exhumar el cuerpo para saber la verdad, yo lo autorizo”.

En ese mismo sentido, Escobar aseguró que la eventual necesidad de realizar una exhumación para un nuevo análisis del cuerpo era algo que ya se barajaba. No obstante, no se había formalizado, por lo cual, en respeto a la actuación de las autoridades, él había decidido respetar las disposiciones y no adelantarse a la situación.

Según Escobar, el nuevo estudio que se ejecute, basado en las pruebas ya extraídas, va a contar con la participación de expertos internacionales que trabajarán de la mano de expertos mexicanos. En ese mismo sentido, el padre de la joven afirmó que, si en ese contexto no se logra llegar a una conclusión, sí se accederá a efectuar la exhumación.

Pese a estar de acuerdo con la eventual exhumación, Escobar aseguró: “Yo lo veo complicado, con lo que tenemos vamos a sacar la verdad”, reiterando que como padres ya dieron el visto bueno y están a favor de todo lo que se deba hacer “para que esto se esclarezca”.

El padre de Debahi aseguró que su lucha no es solo para que se aclare lo sucedido con su hija, sino para que quede un precedente que se tenga en cuenta en el tratamiento del caso de decenas de mujeres desaparecidas en México.

Recientemente, con ocasión de la revelación, por parte de medios internacionales, de los detalles hallados por los peritos en la segunda necropsia, la contratada por la familia, el señor Escobar había arremetido contra las instituciones de su país. Lamentó que, pese a los esfuerzos que se habían hecho para resguardar el contenido de dicho informe, este fuere finalmente filtrado a la prensa por funcionarios de la Fiscalía.