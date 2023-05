“Dejan a la coalición del presidente Sánchez en minoría”: Álvaro Hernán Prada, magistrado del CNE y miembro observador de las elecciones en España

SEMANA: ¿Cómo ha vivido esta oportunidad que tiene como observador de las elecciones más recientes en España?

A.H.P.: Nosotros estamos en comisión junto a los magistrados Alfonso Ocampo y Altus Baquero por una invitación que nos hace la Junta Electoral Española y la Universidad Complutense de Madrid precisamente para observar lo que ocurriría en las elecciones de ayer y, posteriormente, en la transmisión de información, al igual que en el inicio de los de los escrutinios. Es decir, verificar un poco la confiabilidad del sistema electoral puesto que para nosotros siempre será una prioridad que los colombianos tengan también confiabilidad en el sistema electoral colombiano, y este año que vamos a tener unas elecciones territoriales en octubre de gran importancia, pues obviamente para nosotros también se constituye en una oportunidad grande de presenciar estos comicios.

SEMANA: ¿Cuál era específicamente el rol que usted tenía allá?

A.H.P.: Nosotros venimos como observadores. Primero voy a contextualizar el tema: el Consejo Nacional Electoral participa como observador de diferentes certámenes electorales en el mundo, así como nosotros cuando hacemos las elecciones tenemos invitados internacionales que son observadores y garantes del proceso, al Consejo Nacional Electoral también lo invitan para que de igual manera pueda enterarse y constatar cómo funciona el sistema electoral. En esas experiencias también hay intercambio de conocimiento y también hay una búsqueda permanente en este caso de mejora al sistema, cualquiera que sea, en este caso el sistema nuestro que podríamos implementar.

SEMANA: ¿Cuánto lleva ahí y cuanto se demora el proceso?

A.H.P.: Nosotros salimos el jueves 25 y los escrutinios acá van a arrancar cinco días después de ayer. Es decir, arrancan el viernes, como lo que se llamaría en Colombia las Comisiones Escrutadoras y posteriormente ya serán declaradas oficialmente las elecciones. Ayer lo que hubo fue un dato muy parecido también como en Colombia sobre el pre conteo de votos, que al igual que en Colombia, no tiene un valor jurídico pero que informa a la ciudadanía y basado digamos en la confiabilidad se asume ya digamos que hay un resultado electoral, sin embargo, las elecciones son declaradas, es en el escrutinio, es decir a partir de los cinco días.

SEMANA: ¿Cómo se vive esta elección que ha sido como tan movida y que sacude la política española?

A.H.P.: La verdad estoy sorprendido porque son las elecciones tranquilas, unas elecciones donde se veía por supuesto que los españoles querían participar, de hecho aumentaron porcentualmente su participación en cerca de dos o tres puntos. Pero lo lo hacen con bastante tranquilidad, lo hacen bastante respetuosos, las preparaciones que estaban teniendo los partidos inclusive para la celebraciones son también muy organizadas en sus sedes, sin mayor ruido, más bien con mucho con mucho respeto, hay una madurez en el sistema que me parece importante esa demostración de como se ha vivido acá.

SEMANA: Viendo que se declara el adelanto de elecciones para el 23 de julio, ¿cómo puede ser este proceso que viene ahora para España?

A.H.P.: Lo primero que hay que explicar es que efectivamente el Presidente de la República, el presidente Sánchez tiene la posibilidad de anticipar las elecciones previo a una autorización en el Consejo de Ministros y esta autorización llevarla al Congreso de la República. Me imagino que estarán hoy haciendo todo esos trámites y lo que lo que se prevé es que tenga España el 23 de julio unas elecciones bastante también movidas por lo que significa el el gobierno de hoy, con una oposición política que quedó marcada en el territorio español. Recordemos que el sistema de gobierno español es un gobierno parlamentario, que quiere decir que no es posible gobernar con el Congreso en contra y aquí las elecciones del pasado domingo dejan digamos a la coalición que en este momento rodea al presidente Sánchez en una situación minoritaria, de presencia minoritaria en el país, por lo que me imagino, por supuesto, será la razón de anticipar las elecciones y buscar un resultado diferente el 23 de julio.

SEMANA: Entendemos que hay muchas personas en Colombia que no siguen la política española. ¿Qué nos puede contar del contexto de lo que se elegían en las elecciones de ayer?

A.H.P.: Primero, aquí se eligieron ayer alcaldes en todos los municipios de España, el cual está dividido políticamente en 17 comunidades autonómicas, de esas 17, 12 estaban en en contienda electoral, pero las otras cinco sus municipios también estaban en contienda electoral sus municipios. Es decir, todos los municipios 8.137, si no estoy mal son los municipios que ayer elegían sus alcaldes, sus concejales. Y las Comunidades Autonómicas 12 de las 17 estaban también eligiendo sus gobiernos. Por ejemplo, en la Comunidad Autonómica de Madrid donde está Isabel Díaz Ayuso fue nuevamente electa con una mayoría absoluta. Esas comunidades autonómicas también tienen un Congreso de Diputados, también tienen los diputados y también se gobierna por mayorías. Es decir, el partido que obtiene más del 50 % de los escaños de esa Comunidad Autonómica es el partido que tiene la posibilidad de elegir su presidente.

En este caso, la pregunta era, porque las encuestas le favorecían aquí a Isabel Díaz Ayuso, si ella tendría la posibilidad de tener más del 50 % de los escaños solos como Partido Popular (PP) o si le tocaba hacer coalición con el Partido Vox por algunos enfrentamientos o controversias que habían existido últimamente entre Vox y el PP, esa es la pregunta que se hacían aquí los españoles.

SEMANA: ¿Y los resultados cómo quedaron?

A.H.P.: Los resultados quedaron muy parecidos a lo que estaban saliendo en los sondeos de opinión, donde decían que ella podría lograr un poco más del 50 % de los escaños, celebrada con 68 curules y quedó con 71, que antes de terminar el escrutinio ya había logrado el 50 % de los de los escaños que le permitían nuevamente continuar gobernando la Comunidad Autonómica de Madrid. Igual al alcalde de Madrid, con él ocurrió algo también parecido, ocupó la mayoría absoluta de los escaños, de la mitad más uno de los escaños y eso quiere decir por supuesto que puede gobernar el partido de ellos sin hacer ninguna otra coalición. En otras Comunidades Autonómicas harán seguramente coalición para con la coalición armar esa mayoría absoluta y de esta forma controlar el gobierno de la Comunidad. Lo cierto es que aquí, digamos políticamente con un dato curioso, aquí el Partido Popular, lo que llaman digamos la centro derecha gana creo que seis de las comunidades autonómicas que tenía el partido PSOE en coalición de izquierda.

SEMANA: Usted dice que le sorprendió la tranquilidad con la que se vivió el el proceso electoral, y ahora que nosotros vamos a vivir este octubre un proceso electoral parecido, ¿que lecciones siente en la forma que son aplicables para lo que nosotros vamos a vivir en pocos meses?

A.H.P.: Lo primero hay que decir que hay un sistema absolutamente confiable, que la logística para las elecciones de la Comunidad Autonómica, la responsabilidad es de las comunidades y la logística para elegir en los municipios es del Ministerio del Interior, pero se hace una coordinación perfecta donde participa también la policía y otras instituciones, tanto de las comunidades como del gobierno nacional. Esa coordinación me ha parecido fascinante, porque no entran en una competencia, porque es una coordinación que demuestra una integración interinstitucional para favorecer los intereses del Estado, de los españoles, eso me ha parecido muy bien, muy organizado. Desde el punto de vista de la transmisión de datos estuvimos verificando también cómo en las salas de control tienen sistemas de alarmas, donde no solamente se permite que desde las mesas transmitan información, sino que cuando hay una mesa que no está enviando la información le genera una alarma inmediatamente. Digamos como, “la mesa tal, en tal lado no está enviando información, llamen inmediatamente” y de esa forma controlan que todo esté normal, que todo esté de acuerdo a lo previsto.

SEMANA: Vimos unas acusaciones de parte de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez de una supuesta compra de votos, ¿cómo se reciben estas denuncias?

A.H.P.: A nosotros seguramente también nos llegarán miles de ataques cibernéticos y, para eso, hay que tener un sistema robusto que permita que la información se dé confiable y sin que se pueda permear, esto es un tema digamos de resaltar. Y obviamente la madurez que han demostrado los españoles en su elección tranquila, respetuosa, de un lado u otro. Digamos a pesar que todo el mundo tiene acá un sentimiento de partido, aquí hay muchos partidos. Vale la pena este dato curioso, aquí hay más de 4.000 partidos en España, claro, con presencia en el Congreso siempre hay entre 16 y 22, creo que 22 en este momento, pero hay muchos partidos en España. Sin embargo, hay unos partidos que son muy fuertes y ese sistema de partidos fuertes tiene una militancia organizada y, pese a eso, sentir una persona de un partido o de otro lo hacen con muchísima madurez, con muchísimo respeto y yo creo que eso alimenta la democracia.

A.H.P.: Lo que pude observar es que fuera una situación muy pequeña por los lados de Melilla, una situación digamos que porcentualmente no significa una alarma, pero obviamente como debe ser, le dieron toda la responsabilidad y la Junta Electoral entiendo que le trasladó la competencia a los jueces digamos en esa región para que tomaran una determinación, puesto que ellos son la segunda la segunda instancia.

SEMANA: Muchas gracias por compartirnos esa experiencia que ha tenido como observador de las elecciones en España.

A.H.P.: Vale mucho conocer lo que se hace para ver de qué manera nosotros podemos implementarlo, hay un tema muy importante y es que las votaciones en el exterior no son fáciles para los colombianos. Entonces qué bueno poder uno abrir esta discusión también para que permitan una votación tal vez por correo para los colombianos que están en el exterior, me parece que es una discusión que se puede abordar. Uno no podría pensar hacer eso en Colombia hasta tanto no se elimine la compra de votos, pero facilitarle a los colombianos que estaban en el exterior poder hacerlo, sí me parece, digamos, una posibilidad interesante que tiene aquí el sistema y que funciona muy bien. De hecho, también el escrutinio lo hacen cinco días después esperando que lleguen los votos del exterior y los que votaron por correo que llegan también a los consulados.