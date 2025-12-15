Mundo
Detectan primeros casos de la influenza H3N2 en país sudamericano. Autoridades declaran alerta epidemiológica en prevención
El virus, que ya circula en decenas de países, llevó al Ministerio de Salud a declarar alerta epidemiológica y reforzar la vacunación y el monitoreo.
Siga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy
Perú entró en alerta sanitaria tras la confirmación este lunes, 15 de diciembre, de la circulación del subclado K de la influenza A H3N2, una variante del virus estacional que ya se ha expandido por decenas de países.
El Ministerio de Salud informó que los primeros contagios detectados en el país corresponden a dos menores de edad residentes en Lima, lo que llevó a activar los protocolos nacionales de vigilancia epidemiológica.
La confirmación oficial se produjo un día después de que las autoridades declararan una alerta epidemiológica a nivel nacional, como medida preventiva frente a una posible intensificación de la temporada de influenza.
Según explicó el viceministro de Salud, Leonardo Rojas, los casos no han presentado complicaciones y ambos pacientes permanecen en sus hogares. “No han corrido mayor riesgo. En este momento lo fundamental es proteger a las poblaciones más vulnerables”, señaló en declaraciones recogidas por El Comercio.
El subclado K del virus no es nuevo a nivel internacional. De acuerdo con el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), César Munayco, esta variante se identificó inicialmente en Estados Unidos y Australia, y actualmente circula en al menos 32 países.
Un informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la actividad del virus ha aumentado en los últimos meses, especialmente en Europa y en varios países del este de Asia. En el caso europeo, la temporada de influenza comenzó antes de lo habitual y el subclado K representó cerca de la mitad de las secuencias analizadas entre mayo y noviembre de 2025.
Pese a su expansión, los organismos internacionales aclaran que hasta ahora no se ha observado un incremento significativo en la gravedad clínica, hospitalizaciones, ingresos a cuidados intensivos o muertes. No obstante, la OPS y la OMS recomiendan reforzar la vigilancia genómica, mantener altas coberturas de vacunación y asegurar la preparación de los sistemas de salud ante una posible temporada de influenza más intensa o temprana en 2025-2026.
En otros países de la región, como México, también se han confirmado casos de influenza A H3N2 subclado K con evolución favorable tras tratamiento antiviral, lo que subraya la necesidad de mantener protocolos de vigilancia y atención incluso cuando la variante no implique, por ahora, mayor mortalidad.
En el Caribe, la OPS ha instado a los países a estar preparados para un aumento en la actividad gripal en el hemisferio norte, donde diversas variantes de influenza circulan a niveles elevados esta temporada.