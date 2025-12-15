Perú entró en alerta sanitaria tras la confirmación este lunes, 15 de diciembre, de la circulación del subclado K de la influenza A H3N2, una variante del virus estacional que ya se ha expandido por decenas de países.

El Ministerio de Salud informó que los primeros contagios detectados en el país corresponden a dos menores de edad residentes en Lima, lo que llevó a activar los protocolos nacionales de vigilancia epidemiológica.

La confirmación oficial se produjo un día después de que las autoridades declararan una alerta epidemiológica a nivel nacional, como medida preventiva frente a una posible intensificación de la temporada de influenza.

Según explicó el viceministro de Salud, Leonardo Rojas, los casos no han presentado complicaciones y ambos pacientes permanecen en sus hogares. “No han corrido mayor riesgo. En este momento lo fundamental es proteger a las poblaciones más vulnerables”, señaló en declaraciones recogidas por El Comercio.

El subclado K del virus no es nuevo a nivel internacional. De acuerdo con el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), César Munayco, esta variante se identificó inicialmente en Estados Unidos y Australia, y actualmente circula en al menos 32 países.

El virus ha llamado la atención de las autoridades en Perú. | Foto: Getty Images

Un informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la actividad del virus ha aumentado en los últimos meses, especialmente en Europa y en varios países del este de Asia. En el caso europeo, la temporada de influenza comenzó antes de lo habitual y el subclado K representó cerca de la mitad de las secuencias analizadas entre mayo y noviembre de 2025.

Pese a su expansión, los organismos internacionales aclaran que hasta ahora no se ha observado un incremento significativo en la gravedad clínica, hospitalizaciones, ingresos a cuidados intensivos o muertes. No obstante, la OPS y la OMS recomiendan reforzar la vigilancia genómica, mantener altas coberturas de vacunación y asegurar la preparación de los sistemas de salud ante una posible temporada de influenza más intensa o temprana en 2025-2026.

Se registraron los dos primeros casos de H3N2 en Sudamérica. | Foto: ¿Nueva pandemia? H3N2

En otros países de la región, como México, también se han confirmado casos de influenza A H3N2 subclado K con evolución favorable tras tratamiento antiviral, lo que subraya la necesidad de mantener protocolos de vigilancia y atención incluso cuando la variante no implique, por ahora, mayor mortalidad.