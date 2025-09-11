Suscribirse

Mundo

Diosdado Cabello dice que los que iban en la lancha bombardeada por EE. UU. “no eran narcotraficantes”

El ministro de Interior y Justicia venezolano tildó de “mentiras y falsedades” las acusaciones de EE. UU. contra el régimen por narcotráfico.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

11 de septiembre de 2025, 11:09 p. m.
Diosdado Cabello afirmó que no usarán mas las redes sociales
Diosdado Cabello. | Foto: TWITTER

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, negó que las 11 personas que iban en la embarcación destruida por Estados Unidos fueran narcotraficantes del Cártel de los Soles o el Tren de Aragua.

Contexto: Diosdado Cabello cambió su discurso frente a la situación con EE. UU.: esto dijo

“Nosotros hemos hecho nuestras investigaciones aquí en nuestro país y ahí están las familias de las personas desaparecidas que reclaman a sus parientes. Cuando preguntamos en los pueblos, ninguno es ni del Tren de Aragua, ni es narcotraficante, ni llevaba drogas. Se ha cometido un asesinato contra un grupo de ciudadanos”, manifestó Cabello en una plenaria del chavismo, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Diosdado Cabello tildó de “mentiras y falsedades” las acusaciones de EE. UU. contra el régimen por narcotráfico.

“El imperialismo confesó que asesinó a 11 personas sin fórmula de juicio, diciendo que habían asesinado a esas personas porque eran del Tren de Aragua. ¿Y cómo identificaron que eran del Tren de Aragua? ¿Tendrían un chip, un código QR, y lo leyeron desde arriba, en la oscuridad?”, ironizó el funcionario venezolano.

Diosdado Cabello, mano derecha de Nicolás Maduro, anunció que ya no se aceptarían vuelos provenientes de Colombia. Según él, está previniendo atentados terroristas que buscan desestabilizar a Venezuela.
Diosdado Cabello, mano derecha de Nicolás Maduro. | Foto: AFP

La Casa Blanca ha defendido su ataque naval del 2 de septiembre. Afirma que el asalto fue legítimo bajo las normas de un “conflicto armado” porque estaba dirigido contra el Tren de Aragua, un grupo calificado como “organización terrorista”. El Gobierno estadounidense sostiene que la acción fue necesaria para proteger sus propios intereses y para la “autodefensa colectiva” de otras naciones afectadas por la violencia de los carteles.

Contexto: Video de Diosdado Cabello, vestido de militar y portando un fusil, estalló las redes sociales

La portavoz del Gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, declaró que el ataque del martes tenía la intención de enviar un mensaje claro a los narcotraficantes de todo el mundo, demostrando que el presidente Donald Trump no tolerará sus acciones. También señaló que la cantidad de droga incautada en la embarcación era suficiente para causar la muerte de miles de ciudadanos estadounidenses.

Diosdado Cabello
Diosdado Cabello habló al respecto del narcotráfico en Venezuela. | Foto: AFP

La directora de Seguridad y Derechos Humanos de AI en EE. UU., Daphne Eviatar, advirtió que, de no ser así, el ataque constituiría una clara violación del derecho a la vida y sentaría un “precedente peligroso”, ya que el uso de la fuerza letal en este contexto carecería por completo de justificación.

Contexto: Diosdado Cabello dio detalles inéditos sobre la muerte de Hugo Chávez: “Algún día eso se sabrá”

Amnistía Internacional (AI) ha solicitado una investigación para que Estados Unidos demuestre que el uso de la fuerza letal fue “estrictamente inevitable para proteger la vida”. En otras palabras, AI exige que se justifique el ataque, probando que no había otra opción para evitar una pérdida de vidas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump asistirá a este evento conmemorativo en Nueva York por el aniversario del 11 de septiembre

2. Dimayor sancionó a figura de Atlético Nacional: es “culpable de conducta violenta”

3. “Colombia necesita, de cara al 2026, cero demagogia”: expresidente Iván Duque

4. Beéle se pronunció en sus redes sociales tras fuerte polémica con Isabella Ladera; dio importante noticia

5. “Hay que proceder”: Gustavo Petro publicó mensaje sobre el futuro de un reconocido canal de televisión privado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VenezuelaEstados UnidosDiosdado CabelloCartel de los soles

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.