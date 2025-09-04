Suscribirse

Álvaro Uribe llama “bandido, cobarde y bufón” a Diosdado Cabello

El expresidente de Colombia se pronunció a través de su cuenta en la red social X.

Redacción Nación
4 de septiembre de 2025, 2:31 p. m.
Álvaro Uribe y Diosdado Cabello
Álvaro Uribe y Diosdado Cabello | Foto: Colprensa/ Getty Images

Diosdado Cabello, el número dos del régimen venezolano, amenazó este miércoles, 3 de septiembre, a la líder opositora María Corina Machado.

En medio de la transmisión de su programa, Con el mazo dando, Cabello dijo que Machado “debería tener claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos”.

Agregó: “A buen entendedor, pocas palabras. No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos”.

Contexto: Crece la tensión en Venezuela, así amenaza Diosdado Cabello a María Corina: “No van a salir sanitos”

Tras lo anterior, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, llamó “bandido, cobarde y bufón” a Cabello.

Este bandido, cobarde y bufón, amenaza a María Corina de muerte. Rechazamos que nuestras Fuerzas Armadas vayan a la zona binacional, pretexto para defender a la dictadura terrorista de Maduro”, dijo Uribe a través de un mensaje que compartió este jueves, 4 de septiembre, por medio de su cuenta en X.

Es de recordar que Cabello hacía referencia a las recientes declaraciones de Machado sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el sur del Caribe.

“Los venezolanos estamos clarísimos que estas movilizaciones no son contra Venezuela (…) Es en contra de una estructura de narcotráfico que está haciendo daño”, dijo Machado, recientemente.

Además, en un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social X, Machado dijo que los venezolanos estaban “listos para la transición ordenada y pacífica a la democracia”.

Contexto: Diosdado Cabello, vestido de militar, amenaza con atacar a pie a soldados norteamericanos: “Nos preparamos para lo peor”

Vamos a tomar el control territorial y el control institucional con los mejores venezolanos; muchos están dentro de la administración pública, otros en el sector privado y otros fuera del país. Necesitamos gente honesta, talentosa y dispuesta a entregarlo todo en la transformación de Venezuela. Todos los venezolanos de bien seremos necesarios para transformar un país arruinado en una verdadera tierra de gracia”, agregó Machado en su mensaje compartido este miércoles, 3 de septiembre.

