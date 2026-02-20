Mundo

Donald Trump impone un arancel global del 10 % tras tensiones con la Corte Suprema de Estados Unidos

El Gobierno de Trump estaba siendo frenado para aplicar sanciones económicas, por lo que el mandatario optó por aumentarlas.

Redacción Mundo
20 de febrero de 2026, 7:38 p. m.
Presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció arancel del 10 %.
Presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció arancel del 10 %. Foto: GETTY IMAGES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes, 20 de febrero, que impondrá un arancel del 10 % a todos los países socios tras un fallo de la Corte Suprema que consideró ilegales las tarifas impuestas por el mandatario el año pasado.

“Es un gran honor para mí haber firmado, desde la Oficina Oval, un arancel global del 10 % para todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato”, anunció esta noche.

Trump anuncia arancel del 10% a nivel mundial. Foto: Getty Images

Más temprano había asegurado que: “Hoy, firmaré una orden para imponer un arancel global del 10 %, según la Sección 122, además de nuestros aranceles habituales ya aplicados. Además, estamos iniciando varias investigaciones de la Sección 301 y otras para proteger a nuestro país de prácticas comerciales desleales”, escribió el republicano en su perfil de Truth Social.

Este mismo día, la Corte Suprema emitió un fallo que declaró ilegales los aranceles recíprocos de Trump. La decisión anula gran parte de su política arancelaria, incluidos los aranceles del 25 % a México y Canadá, el 20 % a China (relacionado con el fentanilo) y el gravamen universal del 10 % que se aplicaba a nivel mundial.

“Para mostrarles lo ridícula que es la opinión, la Corte dijo que no se me permite cobrar ni siquiera un dólar a ningún país bajo IEEPA (la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional), supongo que para proteger a otros países, no a los Estados Unidos, que deberían estar interesados en proteger. Pero se me permite cortar todo comercio o negocio con ese mismo país, incluso imponer un embargo destructor de países extranjeros, y hacer cualquier otra cosa que quiera hacerles”, se quejó Trump esta tarde.

“En realidad, aunque estoy seguro de que no fue su intención, la decisión de la Corte Suprema de hoy fortaleció y clarificó la capacidad del presidente para regular el comercio e imponer ARANCELES, en lugar de reducirla. Ya no habrá ninguna duda, y los ingresos y la protección de nuestras empresas y nuestro país aumentarán gracias a esta decisión”, aseguró en su mensaje.

DONALD TRUMPPresidente de Estados Unidos
Trump destacó la importancia del arancel del 105. Foto: AP

“Con base en leyes de larga data y cientos de victorias en contrario, la Corte Suprema no anuló los aranceles, sino que simplemente anuló un uso específico de los aranceles de la IEEPA. Esta decisión confirma plenamente la facultad de bloquear, embargar, restringir, otorgar licencias o imponer cualquier otra condición a la capacidad de un país extranjero para comerciar con Estados Unidos al amparo de la IEEPA”, complementó.

Donald Trump recibió un golpe a su política arancelaria.

El mundo responde a la nueva sanción arancelaria de Trump, mientras la Corte Suprema acusa al presidente de EE. UU.

Tras rechazar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente Donald Trump aprovechó para revivir su teoría de la conspiración sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Crece la tensión en EE. UU. por fallo de la Corte Suprema: gobernador de California se pronuncia

Socios comerciales clave de Estados Unidos, como la Unión Europea y el Reino Unido, afirmaron estar preparando sus respuestas a la escalada de Trump.

Donald Trump arremete contra la Corte Suprema de EE. UU. y anuncia nuevo arancel global del 10 %

Edmundo González es hoy el presidente electo, reconocido por los principales Gobiernos democráticos, con Estados Unidos a la cabeza.

Edmundo González critica duramente la ley de amnistía aprobada en Venezuela. “Han sido demasiados años de dolor”

Nueva amenaza de Trump: considera un ataque militar limitado contra Irán

