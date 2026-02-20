Donald Trump impone un arancel global del 10 % tras tensiones con la Corte Suprema de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes, 20 de febrero, que impondrá un arancel del 10 % a todos los países socios tras un fallo de la Corte Suprema que consideró ilegales las tarifas impuestas por el mandatario el año pasado.

“Es un gran honor para mí haber firmado, desde la Oficina Oval, un arancel global del 10 % para todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato”, anunció esta noche.

Trump anuncia arancel del 10% a nivel mundial. Foto: Getty Images

Más temprano había asegurado que: “Hoy, firmaré una orden para imponer un arancel global del 10 %, según la Sección 122, además de nuestros aranceles habituales ya aplicados. Además, estamos iniciando varias investigaciones de la Sección 301 y otras para proteger a nuestro país de prácticas comerciales desleales”, escribió el republicano en su perfil de Truth Social.

Este mismo día, la Corte Suprema emitió un fallo que declaró ilegales los aranceles recíprocos de Trump. La decisión anula gran parte de su política arancelaria, incluidos los aranceles del 25 % a México y Canadá, el 20 % a China (relacionado con el fentanilo) y el gravamen universal del 10 % que se aplicaba a nivel mundial.

“Para mostrarles lo ridícula que es la opinión, la Corte dijo que no se me permite cobrar ni siquiera un dólar a ningún país bajo IEEPA (la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional), supongo que para proteger a otros países, no a los Estados Unidos, que deberían estar interesados en proteger. Pero se me permite cortar todo comercio o negocio con ese mismo país, incluso imponer un embargo destructor de países extranjeros, y hacer cualquier otra cosa que quiera hacerles”, se quejó Trump esta tarde.

“En realidad, aunque estoy seguro de que no fue su intención, la decisión de la Corte Suprema de hoy fortaleció y clarificó la capacidad del presidente para regular el comercio e imponer ARANCELES, en lugar de reducirla. Ya no habrá ninguna duda, y los ingresos y la protección de nuestras empresas y nuestro país aumentarán gracias a esta decisión”, aseguró en su mensaje.

Trump destacó la importancia del arancel del 105. Foto: AP

“Con base en leyes de larga data y cientos de victorias en contrario, la Corte Suprema no anuló los aranceles, sino que simplemente anuló un uso específico de los aranceles de la IEEPA. Esta decisión confirma plenamente la facultad de bloquear, embargar, restringir, otorgar licencias o imponer cualquier otra condición a la capacidad de un país extranjero para comerciar con Estados Unidos al amparo de la IEEPA”, complementó.